El Corte Inglés ferme ses centres à Madrid et au Pays Basque pour ralentir les progrès COVID-19 | Entreprise

El Corte Inglés a décidé de fermer tous ses centres de la Communauté de Madrid et du Pays Basque pour aider à ralentir la progression de l’expansion du coronavirus et protéger à la fois ses clients et ses employés.

Comme l’a dit El Corte Inglés à Efe, la mesure n’a pour l’instant été prise que pour ses centres de la Communauté de Madrid et du Pays basque.

La mesure, qui sera lancée demain, s’étend à tous les centres commerciaux El Corte Inglés, à l’exception des supermarchés et hypermarchés, ainsi qu’aux magasins Sfera.

El Corte Inglés a également souligné que les supermarchés Supercor resteront ouverts.

En réponse à l’alerte santé et à l’engagement de l’entreprise envers ses clients, ses collaborateurs et la société en général, le groupe a renforcé ses services en ligne et par téléphone avec la collecte de marchandises dans le parking des centres commerciaux.

En ce sens, les établissements d’El Corte Inglés permettent de nouvelles zones d’approvisionnement et de livraison de commandes dans leurs aires de stationnement pour faciliter la collecte de l’achat.

Parallèlement à ces mesures et en réponse aux personnes qui n’ont pas accès à Internet ou qui souhaitent une attention personnalisée et à distance, El Corte Inglés a également renforcé le service téléphonique avec de nouvelles lignes à la disposition des citoyens et a permis le téléphone 901 930 930.

Grâce au service téléphonique, l’entreprise donne la possibilité de livraison à domicile, sous réserve de disponibilité de livraison en fonction de la localisation et de la zone géographique, ou de retrait depuis le parking du centre commercial décidé par le client et sans avoir besoin de sortez de votre propre véhicule.

El Corte Inglés espère que ce type de mesure contribue à améliorer la situation d’alerte sociale qui existe dans notre pays, selon l’entreprise.