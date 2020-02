El Cortes Inglés et Deliveroo distribueront de la nourriture à Madrid, Séville et La Corogne | Économie

La Cour d’Angleterre et Deliveroo lanceront dans les prochains jours un service de livraison de plats préparés à domicile qui débutera dans le centre de Sanchinarro de Madrid et s’étendra dans les prochains mois à Séville, La Corogne et la grande superficie du Paseo de la Castellana, également dans la capitale espagnole.

La société de distribution, qui a conclu un accord avec la société de restauration rapide, testera ce projet sur les trois sites et n’exclut pas de l’étendre à davantage de populations, ont indiqué des sources du secteur à Efe.