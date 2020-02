“El Trinche”, le meilleur footballeur au monde de la liste Forbes des pauvres | Culture et divertissement

Tomás Felipe Carlovich (1946) est “El Trinche”, le meilleur footballeur du monde “sur la liste Forbes des pauvres”, un mythe vivant qui a fait du “non” au marché son saint et le signe et protagoniste de l’œuvre écrite par son son compatriote argentin Jorge Eines, qui fait maintenant sa première au Teatro del Barrio.

Eines, un amoureux du football, a écrit un monologue qui était “une sorte de” Last Date “, de Beckett” et l’a ensuite donné à son “frère”, le dramaturge espagnol José Ramón Fernández, qui “l’a recomposé” et a contribué, Par ailleurs, la figure du journaliste qui interviewe le joueur, a expliqué mardi l’Argentin à l’EFE.