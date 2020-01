Eli Manning a déjà décidé de prendre sa retraite et fera vendredi l’annonce officielle | Réseaux sociaux sportifs

Le quart-arrière vétéran Eli Manning, après 16 ans en tant que professionnel dans la Ligue nationale de football (NFL), a déjà décidé de prendre sa retraite, selon plusieurs sources d’informations locales, dont la chaîne de télévision ESPN.

Le plus jeune des frères Manning, qui a remporté deux prix du joueur le plus utile (MVP) dans le Super Bowl, à la fin de la saison régulière en tant que réserve pour les Giants de New York, avait déjà déclaré qu’il y avait une possibilité de retrait et que la décision concernant son avenir serait prise rapidement après avoir consulté sa famille.