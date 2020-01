Eli Manning, heureux de prendre sa retraite et de le faire avec les Gigants | Réseaux sociaux sportifs

Le feld-maréchal Eli Manning a annoncé vendredi aux journalistes sa retraite de la compétition de la Ligue nationale de football (NFL) après 16 ans et a déclaré qu’il était heureux de le faire à sa manière et de toujours porter le maillot des Giants de New York .

Manning a souligné lors de sa conférence de presse d’adieu qu’il avait quitté la voie qu’il voulait, se sentant heureux d’avoir été un travailleur et un professionnel qui a tout donné pour les Giants qui ont conduit à remporter deux Super Bowls.