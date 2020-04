Ellie fait son propre démarreur au levain dans le verrouillage COVID-19

Le début de la relation longue et compliquée d’Ellie avec un pot de gloop Kilner

Image: iStock

Avertissement: ce n’est pas mon levain. Mon levain glisse toujours dans son pot de départ Kilner. Une semaine plus tard, j’ai trop peur de passer au niveau supérieur. Je ne peux tout simplement pas faire face à la déception si cela ne fonctionne pas.

Je peux déjà voir que cela va être une relation longue et compliquée qui nécessite beaucoup d’investissement en mon nom avec, pour l’instant, des signes d’efforts minimes de la part de mon futur partenaire. J’ai jeté un coup d’œil au pot gloopy avant de commencer à écrire ceci dans l’espoir de trouver de l’inspiration. Le démarreur était devenu liquide sur le dessus, pour la deuxième fois cette semaine, ce qu’un peu de recherche rapide sur Google a révélé, c’est un signe qu’il a besoin d’être nourri. Quelle? Déjà? C’est la première chose le matin et je ne l’ai nourri que tard hier. J’ai un fils adolescent, je n’ai pas besoin d’autre chose dans ma vie qui nécessite une alimentation constante.

Et pourtant. Notre ménage, et moi personnellement, avons des routines. Pas quelque chose que je pensais dire il y a 20 ans, mais nous y sommes – et les conseils d’experts ne manquent pas suggérant que les routines sont inestimables pour passer à travers quelque chose comme ça. Ma routine du samedi matin avant le verrouillage: ramasser un pain au levain fraîchement préparé, sur le chemin du retour de ma classe de spin, et le dévorer ensuite (légèrement grillé, recouvert de beurre d’arachide et apprécié avec un café que j’avais préparé avec un particulier soins), a été l’un des petits mais beaux moments forts de ma semaine.

Et oui, je pense depuis des années que ce serait bien de faire mon propre pain (tout en me donnant le cop-out de ne pas avoir assez de temps). Et bien que – comme toute mère travaillant à temps plein à la maison tout en gérant une famille – le verrouillage n’ait pas vraiment ouvert les heures de temps libre que nous avons été amenés à imaginer, j’ai certainement assez de temps pour cela.

Donc nous en sommes là. J’ai acheté un panier spécial pour le façonner en ligne et étonnamment, il est arrivé en beaucoup de temps. J’ai réussi à trouver suffisamment de farine dans mon magasin local (bien que le type d’artisan cher de notre moulin à vent local de Londres – ce qui ajoute à mes niveaux d’engagement). C’est vendredi maintenant, donc si je veux ce pain frais demain, je dois continuer. Cela ressemble à un acte de foi aveugle. Comment cette substance gluante peut-elle se transformer en un délicieux pain? Souhaite moi bonne chance.

Vous voulez des idées sur la façon d’utiliser le levain fait maison? Essayez ces savoureuses toasts à la mozzarella, aux champignons et au pesto.

Résumé

Nom d’article

Journaux de la FMH: Préparer votre propre levain est plus difficile que vous ne le pensez

La description

Avec plus de temps à la maison et sa boulangerie préférée fermée à clé, la directrice éditoriale de Healthy, Ellie, essaie de faire sa propre entrée au levain

Auteur

Ellie Hughes

Nom de l’éditeur

Magazine sain

Logo de l’éditeur