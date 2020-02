Le duo espagnol de la classe 49er. formé par Diego Botín et Iago Marra; la classe 49er.FX (femme), composée de Támara Echegoyen et Paula Barceló et du duo mixte Tara Pacheco et Florián Trittel dans les catamarans Nacra17 représentera la voile espagnole aux Jeux Olympiques. de Tokyo 2020.

Telle a été la décision du Comité de préparation olympique de la Fédération royale espagnole de voile après sa dernière réunion technique.