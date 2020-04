En attente de votre contrôle de relance? Voici quand il pourrait enfin arriver – .

L’IRS et le Département du Trésor ont annoncé vendredi dernier que 88,1 millions de paiements d’impact économique avaient été versés aux Américains dans le cadre de la loi CARES.

Plus de 150 millions de paiements seront envoyés au total, ce qui signifie que des dizaines de millions d’Américains attendent toujours leur argent avec des factures de mai presque dues.

Une nouvelle vague de paiements de relance pour les coronavirus pourrait sortir dès cette semaine.

La semaine dernière, l’IRS et le département américain du Trésor ont annoncé que 88,1 millions de paiements d’une valeur de près de 158 milliards de dollars avaient été versés aux Américains dans le cadre de la Loi sur les aides, les secours et la sécurité économique des coronavirus (CARES). Vous pouvez même voir une ventilation du nombre de paiements effectués pour chaque État sur le site Web de l’IRS, mais comme le note le communiqué de presse, plus de 150 millions de paiements seront envoyés au total, ce qui signifie que des jours avant l’échéance des factures, des millions des Américains attendent toujours de recevoir leurs paiements d’impact économique.

Comme nous l’avons signalé, l’IRS a mis en place deux outils en ligne pour faciliter ces paiements – l’un pour ceux qui ont déposé leurs impôts cette année ou l’année dernière et l’autre pour les non-déclarants. Tant que l’IRS a vos informations de dépôt direct dans le dossier, vous devriez pouvoir utiliser l’outil Get My Payment pour savoir exactement quand l’argent sera déposé sur votre compte. La première vague est sortie la semaine du 13 avril et d’autres paiements devraient être effectués cette semaine.

La seule façon de déterminer la date précise à laquelle vous recevrez votre paiement CARES Act est d’utiliser l’outil Get My Payment, mais le Washington Post a dressé une liste assez complète de dates et de fenêtres avant lesquelles tout le monde aurait dû recevoir son argent. sur la base des informations disponibles:

Une porte-parole du Trésor a déclaré que les non-déclarants de la sécurité sociale, des survivants et des personnes handicapées commenceront à avoir des répercussions économiques sur les paiements au plus tard le 5 mai.

Les non-déclarants aux revenus de la sécurité sociale (SSI) devraient voir leur paiement début mai.

L’IRS a déclaré dans une mise à jour ce week-end que toute personne ayant entré ses informations bancaires “de mardi à midi, votre date de paiement sera disponible à partir du samedi suivant”. Si vous manquez la date limite, vous devrez attendre une autre semaine pour recevoir votre paiement.

Les bénéficiaires de prestations SSI et Anciens Combattants qui n’ont pas produit de déclaration de revenus en 2018 ou 2019 ont jusqu’au 5 mai pour utiliser l’outil sur le site Web de l’IRS pour recevoir des paiements de 500 $ pour les enfants à charge.

Dans une lettre du comité des voies et moyens, un échéancier approximatif est établi qui dit que l’IRS “prévoit d’effectuer des rondes de paiement supplémentaires par dépôt direct et chèques papier chaque semaine”. Pour l’anecdote, moi-même et plusieurs personnes que je connais qui n’avaient pas encore reçu de paiements d’impact ont récemment été informés par le portail Web de l’IRS que leurs dépôts directs devraient avoir lieu le 30 avril, ce qui pourrait signaler une nouvelle vague.

