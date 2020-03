En cas de pandémie, ils créent le coronaburger; As-tu envie

En raison de faibles ventes et dans le but d’encourager les gens face au coronavirus Covid-19, le propriétaire d’une pizza et d’un hamburger local a créé ce hamburger vert à succès.

Il faut le manger, le battre: c’est la philosophie d’un chef de Hanoi essayant de remonter le moral dans la capitale vietnamienne en vendant coronaburgers.

Le chef Hoang Tung et son équipe passent leurs journées à mouler des dizaines de pains à burger au thé vert avec de petits “Couronnes” faites de pâte pour ressembler à des images microscopiques du virus.

“Nous avons cette blague selon laquelle si vous avez peur de quelque chose, vous devriez le manger”, a déclaré Tung, dans le magasin à emporter de Pizza Home au centre-ville de Hanoi.

“C’est pourquoi le le coronavirus n’est plus effrayant après avoir mangé un hamburger sous la forme d’un virus. Cette façon de penser répand la joie chez les autres pendant cette pandémie », a déclaré Tung.

Le magasin a vendu environ 50 hamburgers par jour, malgré le nombre croissant d’entreprises au Vietnam qui ont dû fermer en raison du virus. (Rts.)

Publié par . le jeudi 26 mars 2020