L’Espagne occupe la dixième place des pays qui investissent le plus dans la technologie robotique, avec 53000 robots installés en 2018, soit 16,8 pour mille travailleurs.

Au total, on estime que les entreprises qui utiliseront le plus cette technologie seront l’automobile, l’électronique, la métallurgie et les machines, selon la Fédération internationale de robotique (IFR), qui ce lundi a publié les données à Londres.