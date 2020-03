En l’absence de mesures étatiques, c’est ce que chaque Nicaraguayen doit faire pour éviter une éventuelle épidémie de Covid-19.

Le Nicaragua est l’un des rares pays où, selon les informations officielles, il n’y a aucun cas de Covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Mais c’est aussi le seul pays d’Amérique centrale à ne pas avoir pris de mesures concrètes pour empêcher la propagation et la propagation de la maladie.

Dans le monde, le nombre de personnes infectées est de plus de 160 000 au 16 mars, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les gouvernements de divers pays ont décidé de fermer les espaces publics, les frontières, d’interdire les événements massifs, de suspendre les cours, de fermer les établissements, etc.

Lisez aussi: Le profil des personnes susceptibles de mourir du coronavirus. Au Nicaragua, le risque de population est élevé

Face à la menace d’une pandémie atteignant le pays, il est nécessaire que chaque citoyen suive les mesures d’hygiène recommandées par les autorités sanitaires et établisse un protocole à domicile et avec sa famille pour prévenir une épidémie.

La chose fondamentale et fondamentale que vous devez faire est:

– Lavez-vous les mains à l’eau et au savon pendant 20 secondes très souvent. Ou utilisez un gel d’alcool qui a un pourcentage supérieur à 60% de la substance.

– Couvrez-vous le nez et la bouche avec l’intérieur de votre coude ou utilisez un mouchoir jetable lorsque vous éternuez ou toussez.

– Gardez une distance d’au moins un mètre des personnes souffrant de maladies respiratoires.

– Évitez d’agiter.

En plus de cela, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et d’autres agences suggèrent à la population:

– Évitez de toucher votre visage avec des mains sales.

Les autorités sanitaires vous demandent instamment d’utiliser votre avant-bras si vous ne pouvez pas vous laver les mains à ce moment-là.

– Restez à la maison et limitez les activités à l’extérieur.

Bien que les quarantaines n’aient pas été établies dans le pays et que de nombreuses entreprises ne soient pas prêtes à envoyer leurs employés travailler à domicile, ce que vous pouvez faire est d’éviter de sortir dans des lieux publics avec une forte concentration de personnes.

Si vous avez la grippe, les autorités sanitaires internationales recommandent de ne pas aller au travail ou à l’école pour éviter propager les symptômes.

-Nettoyez et désinfectez constamment les surfaces et les objets.

Les téléphones portables, ordinateurs, tables, chaises, ustensiles de cuisine et autres objets ou surfaces partagés doivent être constamment nettoyés. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des études ont montré que les coronavirus “peuvent subsister sur une surface de quelques heures à plusieurs jours”.

N’oubliez pas de nettoyer à la maison et d’éviter la concentration de déchets.

Lire aussi: Walmart Nicaragua étend le rationnement des ventes de produits, y compris le papier hygiénique

-J’ai consommé des informations fiables.

Vérifiez toujours l’origine des informations qui vous parviennent via les réseaux sociaux et évitez de diffuser de fausses informations. Sur www.laprensa.com.ni, nous avons à tout moment des informations à jour sur le Covid-19, ainsi que des mesures préventives, des symptômes, etc.

Que peuvent faire la famille et la communauté?

Plan famille

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vous invitent à créer un plan familial basé sur les besoins des membres de la famille et les activités quotidiennes. “Rencontrez des membres du ménage, d’autres parents et des amis pour discuter de ce qu’il faut faire si une épidémie de Covid-19 se produit dans votre communauté et quels seront les besoins de chaque personne”, recommandent-ils.

Planifier pour les personnes à risque de complications graves

Le CDC recommande de consulter votre médecin généraliste pour des informations “sur la façon de surveiller votre santé pour les symptômes suggérant Covid-19”, dans le cas des personnes atteintes de maladies chroniques sous-jacentes comme l’hypertension, des antécédents de cancer, une infection rénale, entre autres maladies.

Restez en contact avec vos voisins

Vous pouvez créer des canaux pour maintenir le contact avec vos voisins pour assister aux urgences et planifier des actions pour prévenir les épidémies.

Liste de contacts d’urgence

Le CDC propose de créer une liste de numéros de téléphone d’urgence pour les membres de la famille, les amis, les voisins, les médecins, les enseignants, entre autres.

Lire aussi: Le régime Orteguista laisse les personnes âgées non protégées, les plus susceptibles d’attraper le coronavirus

Changements au travail ou à l’école

Une autre mesure que vous pouvez prendre est de demander s’il y aura des changements d’horaire ou de façon de travailler et quelles en seront les conséquences. Il consultera également l’école sur les mesures qui seront prises face à la menace.

Graphique | Ceci est la carte qui montre les cas de coronavirus dans le monde

Je veux dire