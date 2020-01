En-Nesyri: Je suis sûr que Lega continuera une autre année où il le mérite | Réseaux sociaux sportifs

Youssef En-Nesyri, attaquant signé par Séville de Leganés, était reconnaissant envers son club d’origine et souhaitait pouvoir continuer dans la catégorie la plus élevée du football espagnol.

Il l’a fait dans un message publié via son compte personnel sur le réseau social Instagram qui a servi en même temps que la séparation. Au début, il dit: “Je tiens à remercier toute la famille des concombres, passe-temps, coéquipiers et tous les employés du club de m’avoir permis de défendre ce maillot, pour le soutien et l’amour qu’ils m’ont toujours apportés.”