En patrouille avec la police nationale: “Nous ne sommes pas des héros” | En vedette

“Bonjour, nous sommes la Police nationale. Le 112 nous a appelés parce qu’ils ont reçu un avis d’un garçon de 7 ans qui dit que sa mère enceinte est tombée par terre. S’il vous plaît, ouvrez-nous, nous montons.”

C’est ainsi que commence tout changement pour les officiers Miguel et Juanan, qui sont la voiture de patrouille radio Z-20 de la Brigade de sécurité des citoyens du siège de la police de La Rioja, qu’Efe accompagne depuis un après-midi et dans laquelle ils ont a insisté sur le fait que “nous ne sommes pas des héros, nous sommes des policiers”.

“La société nous considère comme des héros maintenant avec tout ce que nous vivons à cause du coronavirus, mais nous ne nous considérons pas de cette façon, nous ne sommes que des policiers qui font notre travail, toujours dans la rue, hier et maintenant. C’est notre obligation”, explique Juanan, 45 ans, dont 15 comme police nationale de l’échelle de base.

Miguel, de la classe des officiers, avec 30 ans d’expérience professionnelle dans le corps, dont 11 qu’il a passé au Pays basque à combattre contre l’ETA et qui a vécu de très près le meurtre de certains camarades, affirme que “l’ennemi, A cette époque, c’était du terrorisme et à la fin nous avons découvert qui ils étaient, mais maintenant nous combattons un ennemi invisible: le virus. “

Derrière le personnel médical, qui est en première ligne et “se porte très bien”, se trouvent les forces et les corps de sécurité, qui “sont comme des loups, ceux qui protègent la meute. Nous avons toujours été là”, a-t-il dit.

“Ils nous appellent courageux, mais nous faisons vraiment notre travail, qui est de servir la société”; et ils prennent les risques que comporte leur profession, “très professionnelle” à Miguel, avec sa femme et un frère également policiers; et à Juanan, dont le grand-père était légionnaire.

C’est la salle 091 du quartier général qui avertit les voitures Z des services qui surviennent chaque jour et que, pendant l’état d’alerte, elles se concentrent, avant tout, sur les conflits familiaux, résultat de la “nervosité puisque nous y sommes habitués” être si longtemps à la maison “, les cas de violence de genre, le soutien aux personnels de santé quand ils en ont besoin et le contrôle du respect des mesures de l’état d’alarme.

Par exemple, le Z-20 a localisé un jeune homme, un habitant de La Rioja, à la gare routière de Logroño, qui revenait de Saint-Sébastien après avoir passé quelques jours avec un ami sans raison valable.

La grande majorité des citoyens répondent au besoin de “rester chez eux”, mais il y en a qui sautent les mesures imposées et c’est là qu’opèrent les forces et corps de sécurité, comme ces deux agents, qui ont passé dix ans ensemble dans un Voiture Z comme “collègues, amis et nous sommes déjà de la famille”

Ils reconnaissent avoir passé une certaine crainte de s’infecter, notamment au début de cette pandémie, dans laquelle ils ne savaient pas à quoi ils étaient confrontés et le matériel de protection était rare, qu’ils transportent déjà entièrement dans leur voiture Z, qu’ils désinfectent tous les jours, tout comme des masques et des gants ont été ajoutés à leurs vêtements quotidiens.

Ils étaient chargés, au début de cette crise sanitaire, de transférer un détenu de la prison de Logroño à l’hôpital de San Pedro dans la ville et ils l’ont fait à “corps découvert, sans toutes les mesures de protection qui sont appliquées maintenant. Il y avait une l’ignorance à cet égard. “

Cela leur fait mal que neuf de ses collègues aient été infectés, dont trois sont déjà rentrés au siège, raconte Miguel, qui a vécu à la première personne la perte “douloureuse” de son cousin Raquel à cause du coronavirus, qu’il n’a pas pu licencier parce qu’il est décédé à Madrid et qu’il était à Logroño.

“A la fin du changement, la plupart d’entre nous vont bien, mais certains sont un peu touchés par les expériences personnelles que nous vivons ces jours-ci. Il y a des situations difficiles et il faut se déconnecter”, selon Miguel, auquel Juanan ajoute que “être avec nos familles c’est important, mais nous devons veiller à ne contaminer personne. “

Les citoyens “se portent très bien et endurent beaucoup pendant l’internement” car “ce n’est pas la même chose de le passer dans un chalet que dans une petite maison”, ou d’être avec plusieurs membres de la famille comme de vivre seul. “La solitude pèse lourdement sur beaucoup de gens.”

“Nos yeux sont ravagés à de nombreuses reprises et parfois nous avons tellement pleuré qu’il ne nous reste plus de larmes”, admettent-ils, car ils répondent à des appels qui répondent à des situations “très compliquées”, comme la violence familiale, dans lesquelles certains enfants sont impliqués. et “qui atteint votre âme”.

Dans leur quotidien, où ils prennent le pouls de la société, ils se rendent également dans des maisons de repos, des soupes populaires, des centres hospitaliers, des endroits où un patient est décédé de COVID-19 et là où «il y a des gens à soutenir parce qu’ils ont du mal pour une raison ou une autre. “

Mais cette émotion, surtout, se vit dans les applaudissements quotidiens à huit heures de l’après-midi; Il est “très gratifiant”, à la fois ceux qu’ils reçoivent et ceux qu’ils donnent aux citoyens de rester chez eux et, dans ce cas, de féliciter l’anniversaire de deux Marias, l’un de 11 ans et l’autre 76.

Les dessins “émotionnels” d’enfants qui les remercient pour le travail qu’ils font les aident à “continuer” et “à ne pas oublier ceux qui sont morts du coronavirus”.

Ils sont un autre exemple du soutien que la police nationale reçoit, comme la vidéo avec un message d’encouragement envoyé par l’acteur Javier Cámara, l’ami de Miguel, tous deux nés dans la municipalité d’Albelda de Iregua, dans la Rioja.

Par Ana Lumbreras