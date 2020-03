en pleine crise de COVID-19, AMLO embrasse et embrasse femmes et filles

MEXIQUE – Au milieu de la crise causée par la pandémie de COVID-19, le président Andrés Manuel López Obrador a maintenu un contact étroit avec les Mexicains ce samedi: il s’est embrassé et s’est laissé embrasser, s’est embrassé et s’est laissé embrasser, provoquant une avalanche de critiques.

“En quittant l’hôtel à Ometepec, j’ai accueilli et répondu aux demandes des gens. Nous allons à Xochistlahuaca”, dit-il dans un message de son compte Twitter pour accompagner une vidéo montrant comment il ne suit pas les instructions de Santé.

Depuis le 28 février, date à laquelle le premier cas de coronavirus au Mexique a été officiellement détecté, le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell, a recommandé d’éviter les baisers et les câlins car, avec le lavage fréquent des mains, c’est le meilleur moyen pour empêcher les infections de se propager.

“Il ne faut pas laisser tout cela à une action gouvernementale, l’État mexicain est composé du gouvernement et de la société: les secteurs sociaux et privés. Chacun de nous peut agir pour se prévenir et empêcher les autres, à commencer par la famille “, a expliqué le responsable de l’époque.

Pour l’instant, la fraternité et la solidarité sont présentes, mais pas les baisers, les câlins et les poignées de main, puisque la maladie se transmet de cette façon.

Hugo López-Gatell, sous-secrétaire à la santé.

Mais le président mexicain semble penser que les protocoles mondiaux pour la gestion des pandémies ne s’appliquent pas à lui, car dans les conférences qu’il propose chaque matin, il a insisté sur le fait qu’il ne changerait pas sa stratégie de tournée.

Et samedi, lors d’une visite dans les communautés de l’État de Guerrero, le président a été confondu avec les habitants de la région et a montré qu’il n’avait pas peur des contagions ou des critiques.

Cela, parce que la façon dont il a embrassé un mineur, qui a même été grignoté sur la joue, a provoqué une avalanche de critiques pour diverses raisons, allant de la situation sanitaire au manque de tact pour forcer une manifestation d’affection envers une petite fille qui ne la voulait pas.

Les messages de soutien avec lesquels le gouvernement mexicain minimise généralement les critiques sur les réseaux sociaux ont donc été immédiats.

.