En raison de coronavirus, Sonora Grill, El Vicio et plus …

Il y a des fermetures généralisées à Jalisco et Nuevo León, tandis que dans le CdMx, les mesures préventives sont plutôt prises par des individus.

Par Gustavo Sánchez B.

L’extension du foyer de Coronavirus Covid-19 souffre déjà dans les restaurants ou les lieux de divertissement au Mexique, malgré le fait qu’il n’y a pas plus de 100 infections confirmées dans le pays et alors que dans le monde il y a déjà plus de 200 000 cas.

Un exemple de bouton est le Centre commercial Santa Fe, Il est à moitié vide depuis dimanche dernier, bien qu’il s’agisse d’un pont et bien que le match América-Cruza Azul n’ait eu lieu que ce jour-là, le dernier match avant l’arrêt des activités de la ligue, précisément pour éviter de propager le nouveau virus.

Un employé de l’un des restaurants les plus populaires a révélé qu’il commencerait à “les reposer»Pour certains, pour les quelques personnes qui partent; Bien qu’on ait dit aux employés qu’ils seraient payés les jours de «repos», ce qu’ils ressentent, c’est qu’ils ne recevront pas les pourboires habituels.

Dans le même sens, Sonora Grill, l’un des restaurants de viande dans lesquels les capitales de la classe moyenne et supérieure se rendent le plus, a annoncé qu’il fermerait temporairement toutes ses succursales “dans le cadre d’un effort continu et responsable pour réduire la propagation de Covid- 19 ”.

Ces fermetures débuteront à partir du vendredi 20 mars “et jusqu’à ce que les autorités compétentes le jugent nécessaire”. Juste ce vendredi, les cours se termineront dans plusieurs États, car la période de repos de Pâques, due au coronavirus, a été avancée.

Pour ce week-end, des lieux de loisirs comme Théâtre Bar El Vicio, à Coyoacán, où «The Cool Queens“:

Fermetures à Jalisco et Nuevo León

Dans le cadre des mesures visant à stopper l’augmentation des infections, le gouvernement de Jalisco a décidé de fermer aujourd’hui bares, clubs, cantines, salles de fêtes, discothèques et casinos de cette entité.

L’accord, publié mardi au Journal officiel, envisage le renforcement des actions d’hygiène dans les restaurants, cinémas et gymnases.

Il est précisé que l’afflux dans les salles de cinéma devrait être réduit à 50% et dans les restaurants à 25%. Les participants doivent avoir une distance sociale comprise entre un et deux mètres.

«Les établissements recevront chaque procédure et exigence lettre par lettre. Les 125 conseils d’État et la Commission de protection contre les risques sanitaires de Jalisco seront chargés de contrôler leur conformité, car s’ils ne sont pas respectés, la conséquence sera la fermeture totale des établissements », a-t-il été établi.

Pendant ce temps à Nuevo León, le gouvernement de «El Bronco» a annoncé mardi l’arrêt temporaire des activités dans les cinémas, les casinos et les salles de fêtes, en raison de la risque posé par la propagation de Covid-19.

Où ils essaient de calmer les eaux, c’est à Mexico.

La chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, a indiqué mardi dans un message que “tout à son temps“Face aux voix appelant à des mesures de prévention plus sévères dans la capitale du pays:

