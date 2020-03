En raison du coronavirus, Universal lance de nouveaux films directement à la maison. Regardez lesquels – Telemundo Miami (51)

Los Angeles – Au milieu des annulations de sorties en salles – comme “Mulan” ou le nouveau de James Bond – en raison de la crise sanitaire de COVID-19, Universal Studios a décidé qu’à partir de maintenant il mettra en avant-première ses nouvelles productions dans les salles de cinéma projection et maisons en même temps.

De cette façon, ce studio hollywoodien sautera la pratique habituelle de laisser une période de 90 jours à partir du moment où un film sortira en salles jusqu’à ce qu’il puisse être vu à la télévision, soit par achat soit par location via des plateformes Internet.

En plus des titres qui sortiront désormais (dont Trolls World Tour) Universal mettra également à disposition ce vendredi les films qu’elle a actuellement en salles: “The Invisible Man”, “The Hunt” et ” Emma. “

La décision est un changement radical de critères pour les studios de production, qui appliquent souvent des mesures pour inciter les téléspectateurs à se rendre en salle pour voir leurs sorties sur grand écran, avant de les disposer pour la consommation à la télévision.

Cependant, avec des cinémas fermés dans plusieurs des pays les plus importants pour l’industrie du divertissement comme la Chine, le Japon, l’Italie, la France et l’Espagne, en plus des villes aux États-Unis. comme New York et Los Angeles, le monde du cinéma a dû changer complètement son agenda.

Sous l’alarme du coronavirus et avec la fermeture de nombreuses salles de cinéma, l’industrie du divertissement a enregistré ce week-end une baisse de 60% de ses recettes au box-office, la plus élevée depuis que des records sont disponibles.

Avec cet effondrement, de 60,2% par rapport à la semaine précédente, les cinémas américains Ils ont levé 50 millions de dollars, le montant le plus bas depuis 1994, sans compter l’inflation et sans connaître exactement les données du reste du marché international, puisque plus de 50 pays ont restreint la fréquentation aux projections.

Comcast est la société mère d’Universal Studios, NBC Universal et Telemundo.

