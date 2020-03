En raison d’un coronavirus, ils ont annulé les représentations du ballet d’Isaac Hernández et reporté “Ambulante”

“Les billets achetés pour ces fonctions seront remboursés à partir du mardi 24 mars prochain”, a rapporté l’Auditorium national concernant l’annulation de l’événement de la danseuse.

Le coronavirus fait sa part dans le monde de la culture.

La danseuse mexicaine, Isaac Hernández, annulé les représentations de Giselle, prévues les 7 et 8 mai à l’Auditorium national.

Dans un communiqué, l’Auditorium national a confirmé la décision, «en raison des mesures de précaution prises par l’OMS avant Covid-19, et la situation sanitaire mondiale ».

En outre, ce vendredi, il a été annoncé que “Ambulant“, La tournée des documentaires nationaux et étrangers, a décidé de reporter,” jusqu’à nouvel ordre “, sa quinzième édition, qui aurait lieu du 19 mars au 28 mai.

Dans un communiqué, il a été déclaré que la mesure vise à “aider à réduire la propagation et l’impact du virus Covid-19 au Mexique”.

Et c’est que “compte tenu de l’extension géographique de la tournée documentaire dans huit états du pays et dans plus de 130 lieux, avec de multiples fonctions publiques à l’extérieur, nous jugeons prudent de suspendre toutes nos activités afin de ne pas exposer notre public bien-aimé, les bénévoles , équipe et invités nationaux et internationaux ».