Enagás lance Ingenia Energy Challenge 2020, pour les entrepreneurs qui promeuvent la transition énergétique | Entreprend

Enagás a lancé Ingenia Energy Challenge 2020, un appel à projets d’innovation qui promeuvent la transition énergétique et la décarbonisation, dans le cadre de la journée des entrepreneurs Energy Startup Day, organisée par Enagás Emprende.

Comme l’a souligné le PDG d’Enagás, Marcelino Oreja, lors des trois éditions précédentes, l’appel était uniquement destiné aux employés d’Enagás.

Cette année, pour la première fois, il a été ouvert à des projets extérieurs. “Nous recherchons des idées qui émeuvent les consciences et génèrent de nouvelles opportunités, des projets qui contribuent également à agir contre le changement climatique.”

Ingenia Energy Challenge 2020 choisira les meilleurs projets entrepreneuriaux pour transformer le secteur de l’énergie.

Selon le directeur général d’Enagás Emprende, Fernando Impuesto, «le développement des initiatives sélectionnées liées à la transition énergétique et à la décarbonisation sera renforcé».Pour sa part, la fondatrice du fonds d’investissement à impact social Open Value Foundation, María Ángeles León, a déclaré que “Enagás a réussi à établir le cadre approprié pour rendre l’entrepreneuriat plus libre.” Dans ce sens, Xavier Marcet, expert en innovation et président de Lead to Change, a déclaré que «l’entrepreneuriat, c’est aussi la responsabilité sociale» et a souligné qu’en plus de l’énergie et de l’environnement, «les gens doivent être au centre des projets ».

Enagás Emprende est Enagás Corporate Venturing pour l’investissement et l’accélération des startups et des technologies innovantes dans le domaine de la transition énergétique et de la décarbonisation, avec un accent particulier sur les gaz renouvelables (biogaz et hydrogène), la mobilité durable, l’efficacité énergétique, la numérisation et autres projets de technologies propres.