Enaire restreint l’accès aux tours de contrôle au personnel externe | Les entreprises

Enaire a limité l’accès aux tours de contrôle de l’aéroport et aux services communs des centres, tels que les cafétérias ou les centres de repos, à tout le personnel en dehors des opérations habituelles et traite d’urgence la location et la fourniture de matériel de prévention .

Le protocole du gestionnaire de la navigation aérienne pour faire face à la propagation de la contagion des coronavirus établit trois niveaux de contingence, dont le premier est maintenant activé, qui est appliqué tant qu’il n’y a pas de transmission communautaire “ou minimale” ou n’a pas été affecté dans Dépendances Enaire.

Le plan est conçu pour un scénario de trafic aérien normal

Ce plan n’inclut pas, ni à son niveau trois, le plus haut, la fermeture des tours.

Enaire Il a expliqué à Efe qu’ils suivaient les instructions du ministère de la Santé à tout moment et réunissait presque quotidiennement le comité de suivi créé spécifiquement pour cette situation.

Au niveau d’alerte actuel, l’entreprise a suspendu les déplacements internationaux de ses salariés surtout s’ils sont en avion ou vers les zones à risques déclarées par la Santé (Chine, Corée du Sud, Japon, Singapour, Iran et régions italiennes de Lombardie, Vénétie , Émilie-Romagne et Piémont).

En outre, il a des réunions restreintes, pour lesquelles il recommande de les tenir par des moyens audiovisuels dans les cas où cela est possible et conseille que celles qui sont maintenues se tiennent dans des salles qui permettent un espace égal ou supérieur à un mètre entre les participants.

En cas d’activation du niveau d’alerte maximum prévu dans ce plan, Enaire interdirait l’accès aux tours de contrôle et aux services communs à toute personne qui n’y opère pas, y compris le personnel d’Enaire non affecté à cette fonction, et limiterait les réunions à un maximum de trois assistants.