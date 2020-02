Endesa gagne 88% de moins en 2019 en raison de la fermeture des centrales au charbon | Économie

Endesa a réalisé un bénéfice net de 171 millions en 2019, 88% de moins que les 1 417 millions qu’elle avait réalisés un an plus tôt, pénalisé par l’impact de la détérioration comptable des centrales au charbon d’une valeur de 1409 millions et de la production extrapéninsulaire pour 404 autres des millions

Le résultat net courant s’améliore de 3% et ajoute 1 562 millions, tiré par la bonne gestion du marché libéralisé, tant dans le gaz que dans l’électricité, “dans un environnement compliqué”, ainsi que par la stabilité du marché réglementé et la maîtrise des coûts, a a informé mardi la compagnie d’énergie.