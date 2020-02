Endesa gagne 88% de moins en 2019 en raison de la fermeture des centrales au charbon | Les entreprises

Endesa a gagné 88% de moins en 2019 à 171 millions par rapport aux 1 417 millions qu’elle a obtenus en 2018, en raison de l’impact sur ses comptes de la perte de valeur comptable due à la fermeture des centrales au charbon, d’une valeur de 1409 millions, et de la baisse une rémunération pour la génération extrapéninsulaire de 404 millions d’euros supplémentaires.

Cependant, le bénéfice net ordinaire s’est amélioré de 3% et a atteint 1 562 millions, tiré par la bonne gestion du marché libéralisé, à la fois du gaz et de l’électricité, la stabilité du marché réglementé et la maîtrise des coûts.

Le résultat brut d’exploitation (EBITDA) a augmenté de 6% à 3 841 millions en raison de ces mêmes facteurs.

La société maintient ses prévisions de dividende

Le PDG d’Endesa, José Bogas, a assuré que malgré ces résultats, la société maintient sa prévision de dividende de 1 474 euros par action, en hausse de 3%.

Par activité, le marché libéralisé ebitda progresse de 22% (1 475 millions d’euros) soutenu notamment par une contribution de la filiale d’énergies renouvelables; tandis que celui du réglementé a baissé de 2% (2 362 millions) en raison de la diminution des territoires non péninsulaires.

Quant aux revenus, ils diminuent légèrement (-0,2%) et ajoutent 20 158 millions d’euros, tandis que le cash-flow d’exploitation affiche un solde record de 3 181 millions d’euros, 31% de plus qu’en 2018, grâce à la hausse des résultats de l’année et l’amélioration très pertinente du fonds de roulement.

En revanche, la dette nette d’Endesa a augmenté de 607 millions et à la fin de l’année était de 6 377 millions, en raison de l’impact de l’entrée en vigueur des nouvelles normes comptables sur les locations (IFRS 16), des investissements dans les énergies renouvelables (+ 211% ) et le paiement du dividende.

En 2019, la société a augmenté ses investissements nets de 48%, à 1887 millions d’euros, principalement en raison de son engagement à développer de nouvelles énergies éolienne et photovoltaïque, ainsi qu’à sa transformation numérique.

D’autre part, Bogas a assuré qu’elle se conformera aux prévisions financières pour 2020, exercice qu’elle s’attend à clôturer avec une croissance de l’ebitda de 3,9% et du résultat net ordinaire de 1,7%, ainsi qu’avec des investissements nets d’environ 1,6 milliard d’euros.

Centrales à charbon

En septembre, Endesa a annoncé la décision de fermer des centrales au charbon en Espagne, y compris celles d’As Pontes (La Coruña), Compostille (León), Litoral (Almería) et Teruel, en raison de leur manque de compétitivité et du processus de Décarbonisation de l’économie.

Lors d’une conférence de presse, Bogas a souligné que la compagnie d’énergie ne modifiera pas l’amortissement de ses centrales nucléaires tant qu’elle pourra continuer à renouveler ses permis d’exploitation pour dix ans, auxquels elle a ajouté que “dans quinze ans, beaucoup de choses peuvent arriver”.

Ainsi, la société a décidé de ne pas mettre à jour dans ses comptes les centrales électriques Ascó et Vandellós tarraconenses, conformément au calendrier de fermeture convenu par les centrales électriques propriétaires des centrales nucléaires pour les fermer progressivement jusqu’en 2035.