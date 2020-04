Enquêter sur un nouveau marqueur de la dépression

Les scientifiques se sont concentrés sur une protéine structurelle comme nouvelle cible pour le diagnostic et le traitement de la dépression, selon une recherche publiée dans le journal de l’American Neuroscience Society «JNeurosci».

Laprotéine de tubulineIl structure les cellules et facilite de nombreux processus cellulaires, mais il joue également un rôle dans la dépression. Une forme modifiée de tubuline ancre la protéineG-alpha-s aux radeaux lipidiques, des structures graisseuses qui flottent sur la membrane cellulaire. Chez les personnes déprimées, cette protéine se coince dans des radeaux lipidiques et ne peut pas se déclencherla production d’AMPc,une molécule nécessaire à une messagerie rapide dans le cerveau. Des études d’imagerie ont montré queles personnes dépressives ont moins d’AMPcdans leur cerveau, ce qui est corrigé après un traitement réussi.

Harinder Singh du Département de physiologie et de biophysique de l’Université de l’Illinois et ses collègues ont examiné la quantité de tubuline modifiée dans le cerveau des personnes qui n’étaient pas déprimées, ainsi que des personnes souffrant de dépression qui sont mortes du suicide et d’autres causes.

Tous les cerveaux contenaient la même quantité de tubuline modifiée, mais les cerveaux des personnes souffrant de dépression en avaient moins dans les radeaux lipidiques. Cela pourrait permettre à plus de tubuline de piéger la protéine dans ces radeaux, empêchant la production d’AMPc. Alors,la tubuline pourrait fournir un marqueur diagnostique de la dépressionet un objectif de traitement antidépresseur.

