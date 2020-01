Le prince Enrique et son épouse, Meghan Markle, n’utiliseront plus leurs titres monarchiques et ne recevront pas de fonds publics, a annoncé samedi Buckingham Palace dans un communiqué.

L’annonce officielle intervient après la semaine dernière que les ducs de Sussex ont fait part de leur désir de quitter la ligne de front de la monarchie britannique pour devenir économiquement indépendants.