Enrique Iglesias est livré dans un concert intime et passionné à A.Saudí | personnes

Le chanteur espagnol Enrique Iglesias a livré ce vendredi corps et âme à un public passionné à Al Ula, dans l’ouest de l’Arabie saoudite, où il a été reçu comme un “héros” et a brisé toute barrière culturelle possible avec ces clichés les fans enveloppés dans des toges baggy.

Au milieu du petit joyau archéologique peuplé d’Al Ula et dans le cadre du festival d’hiver de Tantora, un auditorium d’une capacité de 500 personnes a fini par abandonner leurs places pour la course et danser au pied de la scène entre ballons et pièces géants de papier blanc tombant du ciel.