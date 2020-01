Entre huit et douze millions de tonnes de plastique s’effondrent chaque année la mer | La société

Entre huit et douze millions de tonnes de plastique provenant de déchets mal gérés sur les cinq continents s’effondrent chaque année les océans, dont 15% se déplacent le long de la surface de la mer, 15% atteignent les côtes et le reste s’enfonce dans Le fond de la mer.

C’est l’un des messages que l’exposition “Mares de plastique. Du problème à la solution” veut véhiculer, inaugurée ce mercredi à Barcelone avec la collaboration de la Fondation We Are Water dans le but de sensibiliser à la société. gravité des déchets plastiques inondant l’océan.