Envisagez-vous de voyager à l’automne boréal? Un regard sur cette saison au milieu du coronavirus

(.) – Nick Runge prévoit de se rendre en Italie à la mi-septembre pour donner un atelier sur l’aquarelle, s’imprégner du paysage toscan et célébrer l’anniversaire de sa petite amie.

«C’est dans un vignoble, donc ils ont leur propre vin. Et puis la ville de Vinci, d’où vient Léonard de Vinci, est très proche », a déclaré Runge, un artiste basé à Los Angeles.

“Ce sera la première fois que je visiterai l’Italie, donc je serais très déçu si (l’atelier) était reporté, mais j’espère que les plans continueront.”

Si l’atelier de cinq jours n’est pas organisé, la société italienne Art Escape – qui organise l’événement – remettra à chacun un coupon pour un remboursement ou pour un autre atelier d’artiste, plus tard.

“Je pense qu’ils le font pas à pas en Italie”, a déclaré Runge à . Travel. “Je me sens si mal. C’est une situation tragique pour tout le monde là-bas “, a-t-il ajouté.

L’Italie, toujours enfermée, semble freiner la propagation du coronavirus en raison de mesures strictes à travers le pays, mais on ne sait pas ce que les prochains mois révéleront.

Alors que le covid-19 continue de se propager et que des millions de personnes dans le monde restent chez elles soumises à des restrictions de mouvement, les voyageurs modifient frénétiquement leurs plans, annulent certains voyages et en reportent d’autres.

Les grands événements et réunions ont été suspendus ou reportés.

Le festival Coachella, initialement prévu pour avril, a été reporté à octobre.

Le Masters a été reporté à novembre. Les Jeux olympiques de Tokyo, qui devaient avoir lieu en juillet, ont été suspendus jusqu’à l’année prochaine. Et ainsi, d’innombrables événements dans le monde sont sur le point d’être interrompus alors que les pays limitent les voyages dans le but de stopper la propagation du coronavirus.

Comme la situation des vacances d’été est incertaine dans une grande partie du monde, les gens ont tourné leur attention vers la prochaine saison: l’automne boréal.

La grande question est: quand?

Alors, quand pouvez-vous voyager à nouveau? Est-il prudent de planifier une sortie d’automne? Malheureusement, il n’y a pas de date à marquer sur le calendrier.

La saison d’automne pourrait être “un peu prématurée”, explique Caroline Bremner, spécialiste de l’industrie.

Bremner, responsable des voyages chez Euromonitor International, une société d’études de marché mondiale basée à Londres, s’attend à ce que les gouvernements commencent à réduire les interdictions de voyager pendant l’été et jusqu’en septembre.

“Cependant, les consommateurs hésiteront à voyager et pourraient craindre d’être piégés à l’étranger lors d’une deuxième ou troisième vague de pandémie, au risque de se retrouver bloqués dans un autre pays”.

Par conséquent, lorsque les restrictions de voyage internationales se relâchent enfin, les gens peuvent être enclins à rester près de chez eux.

“Nous espérons que les visites à des amis et à la famille dans le pays, ainsi que les voyages dans des résidences secondaires, seront les premiers transferts à augmenter une fois que les interdictions seront levées”, a déclaré Bremner à . Travel.

Décisions nationales

Allison Lane Estay ne s’aventurera pas trop loin de chez elle cet automne.

Après avoir annulé un voyage de printemps au Mexique et un voyage d’été au Portugal, cette productrice d’événements de Calgary et son mari planifient un voyage de surf en septembre à Tofino, sur la côte ouest du Canada.

“Je ne sais pas quand nous pourrons retourner en Europe”, a-t-elle déclaré à . Travel. «Nous vivons totalement dans les limbes quand il s’agit de tout. Nous n’avons aucune idée de ce qui va se passer, nous avons donc décidé de le garder dans notre pays et d’aller à Tofino “, a-t-il ajouté.

Omer Rabin, directeur de Guesty, une plate-forme de gestion immobilière à court terme, prévoit également que les voyages intérieurs reprendront beaucoup plus rapidement que les voyages internationaux.

“Les voyageurs sont optimistes quant à l’avenir des voyages aux États-Unis”, a-t-il déclaré. “Nous pourrions assister à une vague de vacances sans précédent plus tard cette année, avec des gens utilisant leurs congés épargnés pour les vacances d’automne et d’hiver”, a-t-il ajouté.

Mais même les Américains qui envisagent de voyager uniquement à l’intérieur du pays d’ici la fin de 2020 peuvent rencontrer certains problèmes, a déclaré l’épidémiologiste Dr Kumi Smith, professeur adjoint à l’Université du Minnesota.

«L’approche d’atténuation état par état que nous utilisons aux États-Unis cela suggère qu’il y aura une certaine variation dans la façon dont chaque État contrôle son épidémie », a-t-il expliqué à . Travel. “Si tel est le cas, et que nous recommençons tous à voyager, une conséquence possible est que les gens des endroits à faible transmission et à haute transmission se mélangeront, ce qui rend difficile de ne pas imaginer une résurgence”, at-il ajouté.

En attente

Le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses aux États-Unis, a laissé entendre que les vacances d’été pourraient être «sur la table» tant que les gens continueraient de se conformer aux efforts d’atténuation agressifs actuels.

Pendant ce temps, les États des deux côtés de la côte prévoient de travailler ensemble sur la manière et le moment de la réouverture.

Au nord de la frontière, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a averti que la distance physique et les restrictions de voyage pourraient être prolongées jusqu’à 18 mois dans son pays. “Ce sera la nouvelle vie normale jusqu’à ce qu’un vaccin soit développé”, a déclaré le président.

Lire les petits caractères

Malgré des offres alléchantes sur les vols, les hôtels et les croisières, Euromonitor prévoit une baisse de 30% de la demande touristique dans le monde cette année, et une reprise aux niveaux “d’avant la crise” d’ici 2023. “L’industrie les voyages sont très résistants et ont résisté à de nombreuses tempêtes “, a déclaré Bremner.

La crise actuelle comprend des entreprises qui tentent de rester à flot sans clients et qui indemnisent des millions de voyageurs contraints d’annuler leurs plans.

Alors que le covid-19 se répandait à travers le monde, l’industrie du voyage n’a pas tardé à réagir. Les compagnies aériennes, les compagnies de croisière, les lieux d’hébergement et les sites de réservation tiers ont rapidement développé des politiques pandémiques qui évoluent avec la situation.

À l’heure actuelle, des accords ont été conclus et les politiques d’annulation, autrefois rigides, sont désormais généralement plus agréables.

Néanmoins, ceux qui prévoient voyager à l’automne devraient lire les petits caractères très attentivement.

Allison Lane Estay attend toujours le remboursement des deux voyages qu’elle a dû annuler.

Et même si elle aimerait récupérer votre argent, elle est également philosophique à propos de la situation dans son ensemble. «Nous sommes en bonne santé, nous sommes vivants, c’est donc tout ce qui compte. L’autre n’est que de l’argent. Le monde entier est confronté à cela, et si tout ce que nous avons à faire est d’annuler nos vacances, tant pis. “

De son côté, Nick Runge croise les doigts pour que son voyage de septembre en Toscane ne soit pas annulé.

Personne n’a quitté l’atelier du vignoble, et il a hâte de peindre le paysage et de fêter l’anniversaire de sa petite amie avec un verre de vin.

“Quel voyage parfait pour avoir l’atelier et à la fin de la journée se détendre, boire du vin et profiter du paysage”, a-t-il déclaré. “J’espère vraiment que les choses seront sous contrôle en Italie très bientôt.”

