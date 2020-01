Épingle parentale, censure éducative ou droits parentaux? | La société

L’épinglette parentale, la mesure Vox pour que les parents donnent leur consentement à des activités à contenu moral ou sexuel, a reçu le rejet absolu du gouvernement mais aussi de la communauté éducative, qui avertit qu’il peut arriver qu’un parent décide que son enfant ne le fait pas. Connaissez la théorie de Darwin.

Bien que l’épingle parentale – le terme se réfère aux blocages qui existent pour que les mineurs n’accèdent pas à certains contenus sur les téléviseurs et les mobiles – Vox l’a inclus dans leurs programmes électoraux et en août dernier, il a été inscrit dans une instruction scolaire à Murcie, il a été cette semaine, lorsque la controverse et l’avertissement de l’exécutif qu’il va répondre avec “force” contre lui ont sauté.