L’Équatorien Jonathan Borja, attaquant mexicain de la Croix Bleue, a déclaré jeudi que l’intensité de la ligue au Mexique était plus grande qu’en Amérique du Sud.

“L’intensité du football mexicain est très compétitive, plus que dans les pays d’Amérique du Sud, et je pense que c’est encore plus difficile à Liguilla”, a avoué le tireur équatorien lors d’une conférence de presse.