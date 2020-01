Eric Burdon et Lucinda Williams rejoignent l’affiche BBK Music Legends 2020 | La culture

Le chanteur du légendaire groupe britannique “The Animals”, Eric Burdon, et la chanteuse de country country américaine Lucinda Williams ouvriront le 5 juin les BBK Music Legends 2020 qui se tiendra à Sondika (Biscaye).

Eric Burdon et “The Animals” sont les auteurs de certains des hits les plus pertinents des charts rock tels que “The house of the Rising Sun”, “Good times”, “Mama m’a dit de ne pas venir”, “Don’t let Je suis Musunderstood “ou” It’s my life “, qui donne son nom à la tournée actuellement en cours par le chanteur britannique et son groupe.