Espacio BIM aide les entreprises de construction à améliorer leur efficacité avec Lean Construction et BIM | Communiqués

Lean Construction est la philosophie orientée vers la gestion des processus de construction avec deux objectifs principaux: une production efficace et une amélioration continue. Principalement par l’élimination des activités qui n’ajoutent pas de valeur tout au long du cycle de vie de la construction. Et pour cette partie d’une base, la valeur que le client donne au produit / service.

Qu’est-ce que le BIM?

Le BIM (Building Information Modeling) est une méthodologie de travail collaboratif pour la conception et la gestion de projets de bâtiment et de génie civil. Centralisez toutes les informations d’un projet (géométrique, temps, coûts, environnement et maintenance) dans un modèle numérique développé par tous ses agents, le modèle d’information.

Quelle est la relation entre Lean Construction et BIM?

On pourrait dire que le BIM est la méthodologie de travail à appliquer pour établir la philosophie Lean Construction dans les processus de construction.

Le BIM, en tant que méthodologie et comme outil de travail, permet de résoudre les problèmes de l’organisation du projet, de détecter les problèmes tout au long du cycle de vie et de les éliminer.

Parmi les outils BIM-Lean Construction figurent l’EIR, le protocole BIM et le BEP. Comme ça:

– Dans un projet BIM, la valeur du modèle d’information souhaité par le client est définie dans les EIR ou les exigences d’échange d’informations. C’est-à-dire des clauses précontractuelles qui définissent les informations à fournir et les normes et processus que l’équipe de rédaction et / ou de contractant devrait appliquer dans le cadre du processus de livraison du projet.

– À son tour, le fournisseur, par le biais du plan d’exécution BEP ou BIM, définit la manière dont il s’attend à donner cette valeur au modèle BIM. Dans le même temps, c’est dans le BEP que le fournisseur définit les bases, les règles et les règles internes du projet, afin que toutes les personnes impliquées effectuent un travail coordonné et cohérent. L’un des piliers de la méthodologie BIM est la collaboration de toutes les parties impliquées dans un projet de construction. Quelque chose d’essentiel pour appliquer la philosophie Lean Construction.

– De même, dans le protocole BIM, le client établit les lignes directrices pour traiter, structurer et définir les informations, et normaliser les processus de travail.

C’est ainsi que les principes Lean Construction sont appliqués dans un projet constructif à travers la méthodologie BIM.

Qu’est-ce que BIM SPACE?

Espacio BIM est une société internationale de services professionnels d’architecture, d’ingénierie et de construction, membre du BuildingSMART et de la commission BIM du ministère du développement, spécialisée dans la méthodologie BIM, VR (réalité virtuelle), AR (réalité augmentée) et MR (réalité) Mixte).

BIM SPACE + Lean Construction

Ainsi, Espacio BIM applique la philosophie Lean Construction dans ses services de conseil BIM, mise en œuvre BIM, VR, AR et MR (génération de visites virtuelles; nuage de points), aidant les entreprises du secteur AEC à atteindre une production et une amélioration efficaces continuer

Bien sûr, Espacio BIM aide non seulement les entreprises à s’améliorer en permanence, mais applique également la philosophie Lean Construction dans sa recherche continue d’amélioration de la qualité.

