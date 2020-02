Espagnol haltérophilie, pour tous dans le Moscou européen | Sports pratiques

Un total de douze poussoirs, dirigés par Lydia valentinereprésentera l’Espagne dans le prochain Haltérophilie européenne, qui se tiendra à Moscou du 2 au 12 avril et qui sera la dernière chance de marquer des points dans la qualification pour Jeux de Tokyo 2020.

Il s’agit d’un événement très important pour les Jeux susmentionnés, car en plus d’être le dernier événement marquant, être un championnat continental a Niveau or, avec ce que c’est des compétitions que plus de ponctuation distribue.

Pour les Européens, la direction technique de la Fédération royale espagnole d’haltérophilie Elle compte trois femmes, comme Lydia Valentin, dans la catégorie des jusqu’à 76 kg, qui vient de débuter la saison avec une victoire en 18e Coupe d’Espagne d’Haltérophilie, qu’elles accompagneront Olga María Fernández, jusqu’à 49 kg, et Ana de Gregorio, jusqu’à 64 kg. Les trois ont occupé le podium de la Coupe d’Espagne susmentionnée, disputée ce mois-ci Camponaraya (Léon).

Neuf poussoirs

La représentation masculine sera beaucoup plus nombreuse, avec neuf haltérophiles. Dans la capitale russe, ils seront Joshua Brachi, catégorie jusqu’à 61 kg; Victor Castro et Acorán Hernández, jusqu’à 67 kg; David Sanchez et Alejandro Gonzalez, jusqu’à 73 kg, et Andrés Mata et Alberto Fernandez, jusqu’à 81 kg.

Ils clôturent l’appel Manuel Sanchez, qui affrontera l’Européen dans la catégorie jusqu’à 89 kg, et Marcos Ruíz, qui le fera jusqu’à 109 kg, rapporte la Fédération royale espagnole d’haltérophilie. Comme les réservations restent Mouna Skandi, jusqu’à 59 kg, e Ilia Hernandez, dans la catégorie jusqu’à 71 kg.

Précisément, l’Ameriense David Sánchez a été le vainqueur de la récente Coupe d’Espagne dans la catégorie masculine, avec un score sinclair, suivi par Alberto Sánchez et Acorán Hérnandez, troisième.

L’équipe espagnole tentera d’améliorer les résultats récoltés la saison dernière, à l’Européen de Batoumi (Géorgie), avec cinq médailles, où Lydia valentine Il n’a pas pu ajouter son cinquième titre européen, bien qu’il ait accroché une médaille d’argent au total olympique dans la catégorie des 76 kilos, avec de l’or à Arrancada et une autre médaille d’argent au Two Times.

Pour sa part, Andrés Mata a remporté l’argent à Arrancada jusqu’à 81 kilos, et David Sanchez il a été réalisé en bronze en deux temps, jusqu’à 73 kg.

