L’Espagnol Jon Rahm mène, après le troisième tour, le tournoi Farmer Insurance Open Golf, qui se joue à San Diego (Californie, USA), avec 204 coups -12 en dessous du par-, un de moins que l’Américain Ryan Palmer

Le golfeur de Barrica (Vizcaya) (68 + 71 + 65) était très confiant pendant la tournée, n’a fait aucune erreur et a ajouté un aigle (trou 2, par 4) et cinq birdies, qui l’ont emmené en tête et ont pu le prendre ce dimanche à sa quatrième victoire dans un tournoi de la PGA.