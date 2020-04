Essayez ces 3 mouvements de yoga efficaces pour les employés de bureau

Image: iStock

Assis à votre bureau (ou à votre table de cuisine) toute la journée, penché sur votre ordinateur portable? Cela ne vous surprendra pas d’apprendre que cela peut contribuer aux maux de dos et à une mauvaise posture. Nous aimons faire un peu de yoga tous les jours pour lutter contre les effets physiques du travail de bureau. Non seulement il est idéal pour bannir les courbatures et réaligner la posture, mais il peut également aider à réduire le niveau de stress et à améliorer la concentration, ainsi qu’à vous assurer une bonne nuit de sommeil.

Ces trois poses sont des mouvements de yoga classiques qui aideront tout le monde. Nous les avons ramenés à l’essentiel pour que même des débutants complets puissent s’impliquer. Prenez votre tapis de yoga – ou une serviette de bain si vous n’en avez pas – et commençons.

Chien descendant

Exécuté correctement, le chien descendant peut étirer les jambes, les fessiers et les hanches, ainsi que soulager les tensions dans le bas du dos. Il renforce également les poignets, les épaules et les muscles du dos.

Étape 1

Commencez par vos mains et vos genoux, en gardant les mains à la largeur des épaules, les poignets légèrement devant les épaules, les genoux sous vos hanches. Écartez vos doigts et engagez vos mains des jointures aux doigts pour vous connecter au tapis et aider à répartir le poids.

Étape 2

Sucez dans le bas de votre abdomen. Engagez le haut de votre dos en écartant vos omoplates et en les tirant vers le bas. Inspirez et repliez les orteils sous; expirez et engagez vos abdos pour soulever vos hanches, en forme de V à l’envers.

Étape 3

Soulevez vos «os assis» dans votre bas vers le plafond et roulez légèrement le haut de vos cuisses vers l’intérieur, en appuyant fermement entre vos mains; tirez vos épaules en arrière.

Étape 4

Lorsque vous expirez, étirez vos talons vers le sol et redressez vos jambes sans heurter les genoux, en gardant votre cœur engagé avec une inclinaison dans votre bassin. Créez des forces opposées: les hanches se déplaçant vers le haut et vers l’arrière, les pieds et les mains sur le sol.

Étape 5

Détendez votre tête entre vos bras, mais ne vous enfoncez pas dans vos épaules. Regardez à travers vos jambes ou vers votre nombril; maintenez pendant cinq longues respirations. Expirez et pliez vos genoux au sol.

Pigeon pose

Le travail de bureau peut entraîner des hanches serrées, mais ce mouvement de yoga classique peut aider à les ouvrir. Il allonge les fléchisseurs de la hanche et aide à augmenter l’amplitude des mouvements de votre fémur dans l’orbite de la hanche. Voici comment procéder…

Étape 1

Commencez par entrer dans le chien descendant (comme ci-dessus). Engagez vos cuisses et inclinez votre bas vers le haut, en pliant les genoux si vous en avez besoin, mais en gardant vos bras, votre dos et vos hanches en ligne droite.

Étape 2

De là, pliez votre genou droit et avancez votre jambe comme si vous entriez dans une fente, mais au lieu de cela, abaissez votre genou droit vers votre poignet droit. Vous devriez vous retrouver avec votre tibia droit parallèle à l’avant de votre tapis – ou aussi près que possible pour vous.

Étape 3

Si vous avez un bloc de yoga à la maison, vous pouvez le placer sous votre fessier droit pour aider à garder les hanches droites et tournées vers l’avant et les genoux en sécurité. Encouragez votre hanche gauche vers l’avant, ce qui tirera la hanche droite vers l’arrière, en utilisant vos bras comme support – vous ressentirez immédiatement l’étirement.

Étape 4

Gardez le dos droit, pliez-vous vers l’avant et ramenez vos coudes au sol, détendant le haut du corps.

Étape 5

Continuez à tirer votre hanche gauche vers l’avant, la hanche droite vers l’arrière. Restez dans la posture pendant cinq respirations lentes et complètes, puis répétez de l’autre côté.

Planche

La planche est un mouvement classique de renforcement du noyau, qui peut également activer vos bras, vos fesses, votre dos et vos jambes. Il aide à renforcer votre stabilité, à prévenir les blessures et à améliorer la posture globale.

Étape 1

Plantez vos mains directement sous vos épaules, comme un push-up, et enfoncez vos orteils dans le sol; serrez vos fessiers en soulevant votre corps en une seule ligne droite, avec les oreilles, les épaules, les hanches, les genoux et les chevilles sur le même plan.

Étape 2

Engagez votre cœur en imaginant que votre nombril tire vers votre colonne vertébrale et ne laissez pas votre fond plonger.

Étape 3

Regardez un endroit au sol à environ un pied au-delà de vos mains afin que votre tête soit alignée avec votre dos.

Étape 4

Contractez le nombril et les fessiers aussi fort que possible et maintenez pendant 20 secondes, ou plus si vous le pouvez; si votre dos commence à s’incliner ou que vos épaules s’enfoncent, arrêtez.

Étape 5

Prenez des respirations lentes, contrôlées et profondes tout au long.

