est la priorité santé ou entreprise?

L’Europe doit étudier ce qui a été fait en Chine et ce qui se fait en Corée et en Italie contre le coronavirus afin d’imiter et d’améliorer les mesures efficaces qui ont été prises.

Le 7 janvier, il y a quelques semaines, la Chine a informé le monde de la découverte d’un nouveau virus, inconnu et donc très dangereux car il n’y a pas de défense immunitaire, son comportement est imprévisible et il n’y a pas d’outils pour y faire face. La Chine a immédiatement pris des mesures drastiques qui ont conduit à l’isolement de villes entières et de plus de 60 millions de personnes. La vie et le comportement social d’une nation de près de 1,4 milliard d’habitants ont changé. Ils ont fermé des usines et mis en péril la suprématie économique qu’ils avaient acquise au cours de décennies de dur labeur. Il était clair qu’ils étaient confrontés à un problème majeur. Mais malgré ces preuves et les avertissements de l’OMS, les gouvernements européens ont réagi très superficiellement et sans aucune coordination. Peut-être que les politiciens étaient distraits ou incompétents. Peut-être étaient-ils préoccupés par les préoccupations quotidiennes ou les résultats des élections futures. Peut-être étaient-ils confrontés au choix de prioriser la santé ou les affaires des gens, l’économie, les marchés…

Certains pays comme l’Italie ont pris des mesures telles que la fin des vols directs en provenance de Chine au début du mois de février, ce qui était évidemment inutile car il ne s’appliquait pas à l’ensemble de l’Europe. Les informations données aux citoyens étaient superficielles et contradictoires. Même des «experts» ont déclaré aux médias que le nouveau coronavirus, étant une simple grippe, signifiait qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. Les citoyens étaient traités comme des enfants et le manque d’informations a créé la panique et a fait place à la diffusion des fameuses fausses nouvelles.

Inévitablement, la tempête a éclaté et c’est ce qui s’est produit en Italie le 23 février. Les cas ont commencé à se multiplier de façon exponentielle et des mesures de plus en plus décisives et fermes ont été prises. Enfin, le problème a également été clarifié. Ce nouveau coronavirus n’est pas une simple grippe, mais ce n’est pas non plus le SRAS ou Ebola. C’est un nouveau virus, l’homme n’a pas d’anticorps et se propage donc très facilement. Comme il s’agit d’un virus inconnu, on ne sait pas grand-chose à ce sujet. Environ la moitié des personnes officiellement infectées ont besoin d’un traitement hospitalier et environ 10% ont besoin d’une hospitalisation en soins intensifs. Si l’infection se propage à un grand nombre de la population, les établissements de santé pourraient ne pas être en mesure d’aider les malades, surtout si les médecins et les infirmières sont malades.

Ce qui a été compris, d’abord en Chine, puis en Corée et en Italie, c’est que puisqu’il n’y a pas de remède ou de vaccin, le seul remède est d’éviter l’infection. D’où les mesures qui visent à éviter les contacts physiques entre les personnes: se laver les mains, éviter les endroits bondés, garder une distance d’au moins un mètre des autres, fermer les écoles, les théâtres, les événements sportifs, limiter les déplacements uniquement à ce qui est nécessaire…

Mais malgré les erreurs commises en janvier, malgré ce qui se passe en Italie, de nombreux pays européens continuent de faire face au problème avec peu de clarté ou de détermination. En février, l’alerte au coronavirus a éclaté en Corée du Sud, mais les vols directs en provenance de Corée n’ont été suspendus que le 5 mars. Les informations qui circulent sont confuses, une partie de la population est en panique, mais sans changer son comportement social. Une autre partie, sceptique, pense qu’il ne s’agit que d’une simple grippe. Il est impossible de trouver un masque ou un désinfectant pour les mains dans tout Prague, où j’habite. Dans une évolution sérieuse, une tentative a été faite pour identifier le coupable de la propagation du virus en Italie. De cette façon, l’attention est détournée du fait que nous sommes confrontés à une épidémie qui affecte toute l’Europe et le monde entier, comme l’OMS l’a toujours dit.

Très probablement, ce que l’Italie vit ces jours-ci, c’est ce qui va se développer dans d’autres pays (bien que dans notre cœur nous espérons fortement que cela ne se produira pas) si les mesures nécessaires ne sont pas prises. Mais cela n’est possible que si vous placez la santé des gens au-dessus des intérêts et des pouvoirs économiques. Certes, un comportement comme celui du Premier ministre tchèque Babis raillant contre l’Italie et du président français Macron allant au théâtre pour calmer la population n’est pas ce dont nous avons besoin en ce moment. Nous avons besoin d’investissements sérieux dans la santé publique!

Nous devons étudier ce qui a été fait en Chine et ce qui est fait en Corée et en Italie pour imiter et améliorer les mesures efficaces qui ont été prises. D’une part, il est nécessaire de ralentir la propagation du virus et, d’autre part, de renforcer les établissements de santé, d’augmenter le nombre de lits, notamment en soins intensifs, d’embaucher du nouveau personnel médical et de fournir les installations médicales nécessaires. D’une part, les gouvernements doivent assumer la responsabilité de la situation, et d’autre part, les gens doivent comprendre qu’il ne s’agit pas seulement de savoir comment se protéger contre le virus, mais surtout comment aider les autres, et en particulier le plus faible, pour ne pas en être infecté.