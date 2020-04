Comme des millions d’enfants de toute l’Espagne, Andrés est descendu dans la rue ce dimanche pour la première fois en près de 50 jours avec sa mère, Isabel, et son frère, Fran, “ doublement ” protégés lors de cette promenade, qui selon sa famille lui donne la vie, car il souffre d’un trouble mitochondrial qui le met en danger.

Avec cette contradiction entre l’avantage et la marche à l’étranger, Isabel Martínez a son fils à la maison depuis le 13 mars, le protégeant.

“Pour nous, ce n’est pas quelque chose de nouveau, car nous vivons depuis des années comme si le coronavirus faisait partie de notre vie”, explique-t-il.

Isabel, Andrés et Fran sont descendus dans la rue peu avant une heure de l’après-midi, et pour leurs voisins du quartier sévillan de Séville, cela a été un événement, car ils ont la petite rousse de 7 ans presque comme un autre fils de tous ceux.

Tous les soirs à huit heures, la cour intérieure de l’immeuble dans lequel ils vivent, qui surplombe l’aire de jeux pour enfants de leur quartier, est inondée de musique, avec des chansons dédiées plusieurs fois au petit.

Isabel et son mari, Andrés, ont décidé il y a plus de quatre ans de déménager de Chirivel, leur petite ville natale, dans la province d’Almería.

Andrés avait développé un trouble mitochondrial, et Séville, en particulier son université Pablo de Olavide, est une référence mondiale dans l’investigation de ce type de maladies neurodégénératives, avec des recherches pionnières dans ce type de maladies qui sont appliquées de manière personnalisée à chaque patient malgré c’est une maladie rare.

Les maladies mitochondriales englobent un large éventail de troubles musculaires et neurodégénératifs chroniques et progressifs provoqués par des mutations dans l’ADN nucléaire (ADNn) ou mitochondrial (ADNmt). La plupart d’entre eux ne bénéficient pas d’un traitement efficace et l’enquête s’est terminée, les cellules congelées du laboratoire attendant le passage de la tempête.

Pendant ce temps, la vie continue pour Andrés, qui est resté en détention sans ses thérapies, mais qui, curieusement, “ne s’est plaint à aucun moment d’être enfermé à la maison”.

“Peut-être”, dit sa mère, “parce qu’il s’est rendu compte qu’il avait tout ce dont il avait besoin autour de lui, et il voit son frère, moi, et il ne manque de rien”, explique la mère, qui ne s’en souvient que lorsqu’elle était Demain, ils ont appelé le mot «parc» son visage illuminé.

En fait, Andrés n’a pas besoin de plus de soins ou de protection que n’importe quel enfant de nos jours, mais il peut être affecté par le coronavirus beaucoup plus que les autres, alors il est sorti dans la rue avec un masque, avec son inséparable Mickey et tout nécessaire pour profiter du parc, mais sans balançoires.

Fermín Cabanillas