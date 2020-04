Et si nous visitons des bibliothèques spectaculaires pour la Journée du livre? | Culture et divertissement

Spectaculaire, élégant, silencieux et plein de connaissances. Avec la célébration de la Journée du livre ce jeudi et avec l’impossibilité de quitter la maison, c’est le bon moment pour voyager littéralement à travers des bibliothèques telles que Trinity College (Dublin), Laurentina (Madrid) ou des librairies comme Lello, de Porto (Portugal).

Et c’est que tout bon amateur de lecture connaît le plaisir de se promener dans cette librairie ou bibliothèque dont les étagères auront peut-être la chance de trouver l’exemplaire convoité.

Mais dans une situation comme la situation actuelle, dans laquelle l’acquisition de livres passe exclusivement par leur achat en ligne, la visite, même virtuelle, de certains de ces grands temples peut être le baume parfait pour surmonter l’enfermement du lecteur.

Des endroits comme la bibliothèque du Trinity College à Dublin, la bibliothèque publique d’Évora au Portugal ou la bibliothèque nationale de Malte, le monastère des Laurentides d’El Escorial, le cabinet royal portugais de Leitura à Rio de Janeiro, la Royal Cosmological Society La Palma ou, bien sûr, celle d’Alexandrie, sont parmi les espaces de lecture les plus reconnus au monde.

Et qu’ils sont devenus des icônes de la connaissance et un lieu de tourisme, comme c’est le cas de la nouvelle Bibliothèque d’Alexandrie (Egypte), inaugurée en 2002 pour retrouver l’esprit de ce qui fut la première bibliothèque universelle de l’histoire de la l’humanité, qui est venue abriter 700 000 livres sur des rouleaux de papier.

Maintenant, c’est un bâtiment au design moderne en verre et en aluminium du studio suédois Snohetta, en forme d’un énorme disque solaire en hommage au dieu Ra qui émerge de la promenade d’Alexandrie et avec une spectaculaire salle hypostyle, inspirée des temples pharaoniques, avec capacité pour 2000 personnes.

Rien à voir avec la bibliothèque du Trinity College, fondée à Dublin en 1592, et l’une des plus connues au monde pour sa beauté et son histoire et pour ses imposantes longues étagères en bois qui abritent plus de 3 millions des livres et des manuscrits, gardés par de nombreux bustes en marbre qui rendent hommage à de prestigieux littéraires et philosophes.

Des volumes littéraires de la stature de Samuel Beckett, Bram Stoker et Oscar Wilde ont été consultés dans sa salle principale, construite au cours de la première moitié du XVIIIe siècle et nommée “Long Room” pour ses 65 mètres de long. Et son joyau principal est le “Livre de Kells”, un manuscrit médiéval contenant les quatre évangiles du Nouveau Testament écrits en latin.

La bibliothèque publique d’Évora au Portugal n’a rien à envier, ouverte en 1666 comme le Collège des Mozos de la cathédrale et qui compte parmi ses plus anciennes œuvres 664 livres imprimés avant 1500, lors du soi-disant “berceau de l’imprimerie” et 6445 livres du XVIe siècle.

Ou la Bibliothèque nationale de Malte, fondée en 1555, avec des documents qui s’étendent du Moyen Âge à nos jours, préservant ainsi l’histoire du pays. Et il abrite les archives de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, ainsi que le plus ancien poème maltais de l’histoire, “Il-Kantilena”, écrit par le poète Pietru Caxaro au milieu du XVe siècle.

En Espagne, il existe également des exemples de bibliothèques qui méritent une visite à partir de nos écrans d’ordinateur.

Par exemple, la Bibliothèque Royale du Monastère de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), également connue sous le nom d’Escurialense ou de Laurentina, avec une imposante pièce principale de 54 mètres de long, 9 de large et 10 de haut, couronnée par une impressionnante voûte en berceau.

Ainsi que la Bibliothèque historique générale de l’Université de Salamanque, qui a son origine au 13ème siècle bien que son siège actuel date de 1509, reconstruit au milieu du 18ème siècle. C’est la plus ancienne bibliothèque universitaire d’Espagne et l’une des plus anciennes d’Europe.

Sa pièce principale est voûtée, avec des étagères en pin naturel et des statues allégoriques. À côté et derrière la belle façade plateresque du bâtiment, il y a la salle des manuscrits et des incunables (elle en a 487) et la voûte actuelle.

D’autres bibliothèques qui méritent une visite sont celles du monastère de Strahov, à Prague, ou de l’Admont (Autriche), toutes deux baroques; le rationaliste de l’Université Humboldt (Berlin) ou les Chinois de Tiajin Binhai, avec une architecture circulaire spectaculaire.

En Amérique, il y a de la très moderne bibliothèque de manuscrits et de livres rares Beinecke de l’Université de Yale (États-Unis), qui ressemble à la scène de “Interstellar” à la beauté ornée du Cabinet royal portugais de Leitura, à Rio de Janeiro .

Les temples sacrés du lecteur sont également des librairies où la recherche d’un livre peut facilement devenir une aventure magique et enveloppante. La “Lello e Irmao” de Porto, fondée en 1869 et considérée par beaucoup comme la plus belle librairie du monde – un plateau de tournage pour plus d’une séquence de la série “Harry Potter” – ne serait que la première d’une longue liste.

Parallèlement à cela pourrait être nommé d’autres tels que le “Ateneo Gran Splendid” en Argentine, situé à l’intérieur d’un ancien théâtre de tornades maintenant un restaurant, “The Last Bookstore” à Los Angeles (USA), la librairie indépendante – anciennement une banque – le plus grand du sud de la Californie.

Ou la minuscule “Shakespeare and Co.”, proche de la cathédrale Notre Damme à Paris et qui possède un puits qui, jetant une pièce à l’intérieur, exauce un souhait au visiteur.

Juste quelques espaces d’amour pour la lecture dont les étagères attendent maintenant dans l’obscurité qu’un lecteur avide trouve une copie convoitée parmi eux le plus tôt possible.

Par Pelayo Sánchez