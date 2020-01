État d’esprit de remise en forme: comment améliorer le vôtre | Conseils fitness

Que vous vous entraîniez pour le prochain marathon de Londres ou que vous n’ayez plus de résultats, voici comment réinitialiser votre condition physique avec courage et détermination

La coureuse Lynsey Sharp a inscrit les mots «Sortez fort, engagez-vous» au marqueur noir sur le dos de sa main lorsqu’elle a remporté la médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de 2014. La cycliste olympique Laura Kenny, anciennement Trott, marche sur une serviette mouillée dans ses chaussettes avant une course. Que les phrases inspirantes ou les superstitions agissent comme votre motivation de remise en forme, aucune course n’a jamais été gagnée sans courage mental. Mais est-ce quelque chose avec lequel seuls les athlètes d’élite naissent, ou peut-on l’apprendre lorsque nos propres niveaux de forme physique atteignent un plateau? Hugh Gilmore, psychologue de la performance à l’Institut anglais du sport, révèle comment vous pouvez penser votre chemin vers la victoire.

Tout cela est-il dans nos têtes?

«Les humains sont attirés par le plus grand objectif qu’ils peuvent voir dans un an», explique Gilmore, «mais si vous voulez gagner à l’avenir, vous devez vous concentrer sur ce qui est important maintenant (ou GAGNER). Les progrès bloqués ou même l’échec ne sont que des commentaires – la performance est un voyage et elle est censée vous mettre au défi et vous développer. Par conséquent, il est important de vous demander: «En quoi cela me met-il au défi et quel est ce défi qui se développe en moi?» La hiérarchisation et la planification sont des compétences psychologiques clés qui sous-tendent le succès. »

Grain mental

«Ce terme a été créé par des universitaires et est une nouvelle étiquette d’une autre expression psychologique,« la conscience ». Le terme n’est pas aussi important en psychologie appliquée – alias psychologie qui résout des problèmes pratiques. Cela dépend davantage de la façon dont vous pensez de ce que le grain mental peut vous aider à réaliser. Si vous pensez qu’être «plus graveleux» vous aiderait à sortir du lit le matin et à vous entraîner avant le travail, alors réglez votre alarme et prévoyez de le faire. L’un des principaux conseils de mise en forme que nous pouvons apprendre est que l’établissement de plans précis prédit le comportement. Au lieu d’utiliser des termes comme «mental mental», demandez-vous simplement quel dévouement pourrait vous aider à faire physiquement, puis prévoyez de le faire. Faire, c’est être. »

Psychologie du sport

«Planifier, préparer, pratiquer et performer est une bonne règle, mais souvent, les gens passent à côté de la pratique. Les gens s’exercent dans des conditions confortables qui n’offrent pas beaucoup d’adversité. La jolie salle de sport climatisée est loin de faire un tour dans les montagnes du Morne en Irlande du Nord en janvier, par exemple. Des expériences de compétition difficiles simulées, comme courir à l’extérieur, vous mettront au défi et ajouteront de la variabilité à votre entraînement. Ils exposeront également les écarts de performances et vous donneront l’occasion d’apprendre à mieux faire face. Si vous pouvez rendre votre entraînement plus difficile que la course elle-même, alors vous serez préparé psychologiquement. »

Est-ce que gagner le but?

«La clé du long terme

le développement consiste à considérer ce que vous faites comme un défi, plutôt que simplement

en se concentrant sur le gagnant. Cela dit, vous devez absolument agir dans le présent

moment où vous êtes en compétition. Trois questions à vous poser sont: quel est le

compromis actuel pour se concentrer sur la victoire? Existe-t-il de meilleures alternatives à

se concentrer sur? Et quelles preuves ai-je que fixant uniquement sur la victoire

va me bénéficier maintenant? La recherche montre que les gens qui se concentrent sur les moyens

perdre, puis planifier comment surmonter cela, sont plus susceptibles de surpasser les autres

pendant la compétition. »

Jour de course

«La préparation est

la plus grande source de confiance. C’est pourquoi les évaluations des performances sont essentielles

après la dernière course, car ils vous permettent de vous préparer pour la prochaine. je dis

les athlètes que la préparation est toujours positive si vous vous concentrez sur les faits positifs

sur vos performances. Dans le sport d’élite, on dit souvent que la vitesse à laquelle nous apprenons

est notre seul avantage. Plus vous en savez sur vos performances précédentes, plus

il sera plus facile de proposer un plan de course solide et de réagir aux différents

lieux et conditions. »

