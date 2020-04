états reçoivent des matériaux défectueux – . Miami (51)

MONTGOMERY, Alabama – Certains États et villes des États-Unis qui ont reçu des masques, des gants, des respirateurs et d’autres équipements essentiels des réserves médicales du pays pour lutter contre le coronavirus ont pris une mauvaise surprise: le matériel est inutile.

Près de 6 000 masques médicaux expédiés en Alabama présentaient une pourriture fongique et leur date d’expiration était 2010. Plus de 150 respirateurs expédiés à Los Angeles ont été brisés et ont dû être réparés. Des masques avec des bandes défectueuses qui pouvaient se briser sont venus en Oregon, exposant les travailleurs médicaux à la maladie.

«Plusieurs des envois que nous avons reçus de la réserve stratégique nationale contenaient (équipement de protection individuelle) avec une date d’expiration qui a expiré il y a longtemps, et bien qu’on nous dise qu’une grande partie de l’équipement qui a déjà expiré peut être utilisée pour la réponse COVID. -19, ne conviendrait pas pour une utilisation en milieu chirurgical “, a déclaré Charles Boyle, porte-parole du gouverneur de l’Oregon, Kate Brown, dans un courriel.

Une partie de l’équipement a été achetée lors de l’épidémie de virus H1N1 il y a plus d’une décennie, a-t-il noté, ajoutant que les masques faciaux avec l’élastique fragile faisaient partie des produits précédemment rappelés par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC, pour son acronyme en anglais). L’État ne les a pas distribués aux travailleurs médicaux.

La pénurie d’équipements de protection a mis en danger les médecins, les infirmières et les autres personnels de santé. Les respirateurs, qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort, sont rares, car de plus en plus d’États connaissent des flambées de la maladie causée par le virus COVID-19. Bien qu’il provoque normalement des symptômes modérés, il peut être particulièrement dangereux pour les personnes âgées et les personnes ayant des conditions préexistantes. De nombreux jeunes adultes et travailleurs médicaux y ont également succombé.

Le président a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de suivre la recommandation.

De nombreux gouvernements se sont plaints de retards dans la réception d’équipements de la Réserve nationale stratégique ou de la réception de montants beaucoup plus faibles que ceux demandés. Cette frustration augmente lorsque le matériel arrive, mais il est inutilisable.

Le Dr Don Williamson, président de l’Alabama Hospital Association et qui était auparavant le plus haut responsable de la santé publique de l’État, a déclaré avoir reçu plusieurs courriels des hôpitaux au sujet des masques N95 expédiés, dans lesquels les ligues de caoutchouc Ils restent bien attachés au visage de l’utilisateur pourris par des champignons. Ils ne pouvaient être utilisés que si les élastiques étaient remplacés.

Ils étaient restés plusieurs semaines sans se voir après avoir été hospitalisés par COVID-19.

Le comté de Montgomery a reçu près de 6 000 masques médicaux d’un type différent qui contenaient également des champignons, une cargaison qui a été remplacée environ une semaine plus tard.

“C’est vraiment troublant parce que ces masques sont désespérément nécessaires”, a déclaré le sénateur Doug Jones. “Lorsque nos réserves nationales ne sont pas suffisamment surveillées et ne sont pas reconstituées, c’est un vrai problème.”

Le sénateur Cory Gardner a appelé à une enquête vendredi sur la gestion de l’approvisionnement et de la distribution des respirateurs dans la réserve nationale. Entre autres choses, il a mentionné des rapports selon lesquels des pannes de maintenance ont contribué au manque de machines en fonctionnement “à un moment où notre pays en a désespérément besoin”.

Los Angeles a reçu environ 170 respirateurs de la réserve nationale qui étaient en mauvais état. Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré qu’ils avaient été envoyés dans une entreprise pour réparation.

Dans le New Hampshire, la délégation législative a écrit au ministère de la Santé et des Services sociaux pour signaler que bon nombre des fournitures reçues étaient déjà arrivées à expiration. En outre, plus de 16 000 gants en latex ne pouvaient pas être utilisés dans un cadre médical en raison d’allergies à ce matériau.

Le CDC a reconnu à la fin du mois dernier que certains articles de la réserve fédérale avaient dépassé la date d’expiration du fabricant. Cependant, ils ont continué d’être envoyés dans les hôpitaux “en raison de la demande urgente potentielle causée par l’urgence de santé publique causée par COVID-19”, ont-ils noté.

.