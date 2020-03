Être enfermé peut ne pas être très amusant. Mais les familles ont besoin de plaisir et ces jeux aident

Plan d’action contre l’anxiété par Covid-19 1:45

Note de l’éditeur: Allez demander à votre père sont des conseils pour les parents ayant un penchant philosophique tandis qu’un parent explore ce que nous voulons de la vie, pour nous et pour nos enfants, à travers des paradigmes utiles et des meilleures pratiques. David G. Allan est le directeur éditorial de CNN Travel, Style, Science and Wellness. Il écrit également “The Wisdom Project” sur l’application de la philosophie au quotidien.

(CNN) – Vous avez probablement déjà joué à des jeux de cartes et de société avec les enfants dont vous vous occupez, dans une certaine mesure. C’est une activité amusante et partagée pour terminer une journée coincée pendant que le mauvais temps passe, ou passer les 23 minutes tortueuses entre la commande de nourriture dans un restaurant et votre arrivée.

Et maintenant, ces formes de plaisir peuvent être l’un des outils familiaux les plus cruciaux pour aider à passer les heures pendant l’accouchement par le coronavirus.

Les jeux traditionnels sont meilleurs que la télévision et sont plus interactifs que la lecture ou même les jeux vidéo.

Les puzzles et les jeux de société, de cartes et d’improvisation ne sont pas seulement divertissants, ils sont bénéfiques pour le développement – une leçon éducative déguisée en jeu. Et plus important encore, ils sont amusants. Et nous avons besoin de joie partagée, de rire et d’expériences positives pour les enfants en ce moment, plus que jamais.

Même ces jeux préscolaires très chanceux (lire: principalement ennuyeux) qui enseignent principalement aux enfants à jouer, comme Candy Land ou Slides and Ladders, les aident à se concentrer longtemps sur une seule activité, à apprendre à tour de rôle et à faire face défaite: trois compétences vitales cruciales que vous pouvez développer tôt.

Nous jouons à de nombreux jeux dans notre famille, et nous les avons eu en rotation constante depuis que nous avons reçu la directive de rester à la maison et d’éviter de sortir jouer avec d’autres enfants.

Pendant des années, mes filles et moi avons déjeuné ensemble en jouant au mancala, à Uno, à Conecta 4 ou au backgammon. Nous rions et sympathisons dans le jeu, mais en général, nous parlons également de problèmes réels. Je les vois penser, je vois des ampoules s’éteindre. Je verrai un sourire grandir car l’un d’eux a une idée ou un avantage. Comme moi, ils n’ont pas de visage de poker.

Jusqu’à récemment, ma plus jeune fille, maintenant âgée de 8 ans, exigeait que quelqu’un fasse partie de son équipe pour jouer à certains jeux, la reléguant souvent aux jets de dés et comptant les coups. Mais nous adaptons également des jeux pour qu’elle puisse jouer. Elle avait un talent pour les charades et le Pictionary avant de pouvoir lire et avait juste besoin d’être chuchotée en tête.

Mes filles sont gentilles quand elles perdent suite à de nombreuses expériences. Je suis prêt à conclure n’importe quel match, peu importe qui gagne, avec quelque chose comme: “C’était proche! Et beaucoup de plaisir! ” soulignant une partie passionnante ou un mouvement intelligent qu’ils ont fait ou une petite leçon pour de futures victoires. Nous serrons la main et continuons. Gagner et perdre ne sont qu’une partie des jeux, et la vie, soit par chance ou par une compétence qui se développe encore (en partie, en perdant). S’ils peuvent maintenant supporter la perte, lorsque les enjeux sont faibles, ils augmentent la résistance lorsque les enjeux sont élevés.

Chaque jeu a sa joie et ses avantages secondaires. Du côté de l’apprentissage, les jeux enseignent la pensée critique, la planification à l’avance, l’apprentissage des erreurs, la prévision des résultats et des probabilités, l’amélioration de la mémoire, la prise en compte de ce qui préoccupe les autres. , contrôle des impulsions, recherche de motifs, mathématiques, lecture, communication, mise au point, etc.

Il y a même des études qui me soutiennent. Les leçons d’échecs ont amélioré les compétences de base en mathématiques des enfants ayant des troubles d’apprentissage. Les étudiants ont amélioré leurs capacités de réflexion critique en jouant à une version informatique de Mastermind. Même les jeux vidéo peuvent avoir des avantages. Une étude a associé les jeux vidéo à un comportement agressif mineur et à un «comportement prosocial élevé» pour les filles, mais uniquement lorsque les parents jouaient avec des garçons. Cette année, je prévois de passer de mon ancienne école Atari 2600 à une console de jeu Nintendo ancienne école, en limitant notre utilisation des jeux vidéo à un moment plus simple et moins violent.

Voici quelques jeux que ma famille et moi avons appréciés, chacun étant un cadeau. Il y a plus de grands jeux à jouer que d’heures à jouer, alors ne souffrez pas avec celui que vous n’aimez pas. Allez à la pêche!

4 ans et plus

Chouette! (coopération)

Course au trésor (coopération et planification)

Jenga (motricité fine)

Puzzles (patience et schémas)

Mémoire (mémoire)

Twister (équilibre)

5 ans et plus

Charades (communication et jeu non verbal)

Ne le dis pas! (communication verbale)

Pendu (vocabulaire et orthographe)

Parcheesi (nombre et probabilité)

Ramasser des bâtons (motricité fine)

Pictionary (communication non verbale et art)

6 ans et plus

Connect 4 et tuiles (motifs et offensive / défense)

Jeux de cartes simples et probables (probabilité)

7 ans et plus

Bataille navale (probabilité et schémas)

Mancala, un jeu populaire de «comptage et capture» en Afrique et en Asie (modèles et réponse rapide)

Stratego (déduction, mémoire et offensive / défense)

8 ans et plus

Apples to Apples Junior (association de mots et de vocabulaire)

Échecs (anticiper la réponse et l’offensive / la défense)

Séquence (modèles et probabilité)

9 ans et plus

Backgammon (probabilité)

Course (course)

Qui est le coupable (logique déductive)

Rummikub (motifs, surtout si vous jouez avec d’autres, comme dans le Scrabble)

Scrabble et Boggle (orthographe)

Ce jeu est Bonkers! (motifs)

Yahtzee (probabilité)

10 ans et plus

Coeurs (probabilité)

Mastermind (modèles et raisonnement déductif)

Risque (probabilité et négociation)

En fin de compte, les jeux sont un moyen facile de passer du temps avec vos enfants, ce qui présente des avantages pour vous, pour eux et pour toute la famille.

Ils sont si bénéfiques que même s’ils n’étaient pas agréables, nous ferions probablement jouer nos enfants de toute façon.

