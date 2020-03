Étude avec de nouveaux tests pour détecter COVID-19 – . Miami (51)

Le comté de Miami Dade prévoit d’utiliser des tests

des échantillons de sang spécifiques pour suivre l’épidémie du coronavirus.

Des tests qui détectent les niveaux de

des anticorps pour savoir si le patient a ou a eu la maladie. Et les

Les résultats ne prennent que quelques minutes.

Ils espèrent pouvoir attendre la semaine prochaine,

des personnes choisies au hasard qui seront testées volontairement dans le

La première étude de ce type dans le pays par le comté de Mami Dade est

travaillé conjointement avec des chercheurs de l’Université de Miami.

Environ 800 résidents du comté de Mami Dade

seront testés, doivent être d’âges différents et de

secteurs du comté à participer à un projet qui pourrait révéler beaucoup

sur le coronavirus dans ce domaine.

Le test est très différent de celui qui est

offrant en ce moment. Comme le test de diabète, cliquez sur le

index. Et avec un gothique de sang, ils pourront savoir s’ils ont été exposés à

virus. Et cela sera connu beaucoup plus rapidement, le jour même où le maire s’attend à ce que

révéler beaucoup d’informations. Il souligne qu’il sera important pour les résidents sans

Les symptômes subissent également des tests.

Le maire nous a dit qu’ils allaient annoncer un

numéro de téléphone pour appeler celui qui veut offrir pour le test et à partir de là

sera sélectionné pour avoir un large échantillon de résidents de Miami

Dade.

.