Europe, épicentre de la pandémie de coronavirus; nouveau fonds créé pour y faire face: OMS

L’Europe est devenue l’épicentre de la pandémie de coronavirus, qui, dans “une étape tragique”, a fait 5000 morts dans le monde, a déclaré vendredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

«L’Europe est devenue l’épicentre de la pandémie avec plus de cas et de décès signalés que dans le reste du monde, sans compter la Chine. En ce moment, L’Europe rapporte plus de cas par jour que la Chine au pire moment de l’épidémie »a déclaré le directeur général de cet organisme, le Dr Tedros Adhanom.

Lors d’une conférence virtuelle, il a mentionné que les cas de coronavirus Covid-19 sont déjà plus de 132 mille 536 dans le monde, les décès ont atteint 4 mille 947 et 123 pays et territoires ont été touchés jusqu’à ce vendredi.

Il a souligné que l’Italie comptait actuellement le plus grand nombre de cas européens avec plus de 15 mille et plus d’un millier de décès. Elle est suivie par l’Espagne, qui a été multipliée par sept du dimanche au vendredi pour atteindre près de 3 mille, avec 120 décès.

Dans ce contexte, Tedros Adhanom a exhorté les pays européens et le monde entier à adopter une approche multisectorielle ne vous limitez pas à ne mettre en œuvre que certaines des mesures nécessaires pour contenir la propagation du virus, mais faites usage de toutes les dispositions.

Un nouveau fonds pour répondre à la pandémie

Pour renforcer la lutte contre le nouveau coronavirus, l’OMS a lancé le Fonds de réponse de solidarité Covid-19 qui lance un appel aux entreprises, aux fondations et aux particuliers pour qu’ils donnent des ressources pour la réponse mondiale de cette agence des Nations Unies à l’urgence.

En le présentant, le PDG a expliqué que l’intention était de faire du Fonds le principal mécanisme mondial permettant aux grandes entreprises, aux organisations philanthropiques et aux particuliers de contribuer à la cause de la lutte contre le coronavirus.

L’OMS estime que nécessitera 675 millions de dollars seulement d’ici avril pour les efforts de préparation et de réponse.

Il a également prévu que les besoins augmenteront à mesure que la situation évoluera.

Dans ce sens, Tedros a souligné que les contributions seront vitales pour soutenir les pays dans leur réponse à la pandémie.

Il a détaillé, parmi les utilisations qui seraient données aux ressources, que aiderait à suivre et à comprendre la propagation du virus, garantir aux patients qu’ils recevront les soins dont ils ont besoin et fournir aux agents de santé du matériel et des informations.

Cela permettrait aux individus et aux organisations aider à financer l’achat de masques, gants, blouses et lunettes pour les travailleurs de la santé, ainsi que pour le matériel de diagnostic et les investissements dans la recherche et le développement, y compris les vaccins, il a abondé.

Sur son compte Twitter, Tedros Adhanom a remercié le PDG de Google, Sundar Pichai, et le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg.

