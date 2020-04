Éviter l’angoisse du confinement : la méditation prouvée scientifiquement

Depuis l’apparition du Covid-19 il y a quelques mois, le confinement obligatoire a été imposé à des millions de personnes à travers le monde entier. Cette épreuve n’est pas vécue de la même manière suivant le maintien de l’activité professionnelle, les loisirs quotidiens, le nombre d’habitants dans le logement et surtout la taille ainsi que la localisation de celui-ci. Mais, quelles que soient les conditions de confinement, c’est une étape difficile de la vie qui n’est pas sans conséquence sur la santé physique et mentale des individus.

Alors que le virus continue de s’étendre et que le nombre de victimes ne cesse d’augmenter, de nombreux chercheurs essaient de trouver des solutions afin d’aider la population mondiale à affronter positivement les conséquences de la pandémie. Et parmi ces solutions, la méditation semble prometteuse.

L’antidote anti angoisse

Le confinement est, pour tout le monde, une épreuve difficile : la solitude de l’isolement pour les personnes seules, la promiscuité et la cohabitation pour les familles et les couples. Ajouté à cela la peur et l’appréhension de tomber malade, d’être touché par le virus, de le transmettre à nos proches ou à nos enfants, et l’inquiétude face à notre propre situation économique, ainsi que celle à l’échelle mondiale. Les raisons d’être stressé et anxieux sont donc nombreuses.

C’est pour cela que de nombreux chercheurs s’affairent aujourd’hui à mener des enquêtes et étudient le comportement humain face à la catastrophe sanitaire pour soulager la population.

Une étude menée par des chercheurs de l’Université nationale de Singapour et de China Europe International Business School (CEIBS) effectuée entre fin février et début mars 2020 a testé et suivi plusieurs habitants de la province de Wuhan, ville épicentre du coronavirus.

L’objectif premier était de démontrer que la pratique quotidienne de la méditation pouvait avoir un effet positif sur la manière de gérer le stress et l’anxiété face aux contaminations et aux décès dus au virus en Chine. Le second concernait l’état physique et visait à étudier en particulier la qualité de sommeil, directement affecté par le stress.

Après 10 jours d’étude, et face aux informations de nouveaux cas d’infectés et de victimes que les personnes testées recevaient quotidiennement, le résultat a démontré que la méditation a réduit le niveau d’anxiété et que les heures de sommeil n’avaient pas diminués.

La méditation, une pratique adaptée au confinement

C’est donc prouvé scientifiquement, la méditation nous aide à faire face au climat anxiogène qui nous entoure depuis plusieurs mois et qui va continuer pour une durée encore indéterminée. Dans ces conditions extrêmes et les possibilités de déplacements étant fortement restreintes, il est primordial de s’octroyer du temps pour soi, de se retrouver dans un endroit calme de sa maison ou de son appartement, et d’apprendre à s’écouter.

La pratique de la méditation est parfaitement adaptée à la vie en confinement et accessible à tout le monde, quels que soient l’état de santé et la condition physique. L’espace dédié à la pratique doit être calme, simple et bien éclairé. Pour les débutants et les personnes qui le désirent, il existe de nombreuses bandes-son disponibles sur internet qui accompagnent et guident la séance. La position dépend de chacun, que ce soit sur un tapis, sur le sol ou sur le lit, il faut être à l’aise afin de pouvoir observer ce qu’il se passe en soi et parvenir à relâcher les tensions accumulées. S’accompagner d’accessoires comme le Mâlâ (chapelet traditionnel bouddhiste), outil puissant de méditation qui guide vers l’équilibre et l’éveil, ou le bâton d’encens, qui crée une atmosphère douce et relaxante, est vivement recommandé afin que la séance soit bénéfique et que les aspects positifs de la méditation se fassent ressentir.

Les bienfaits de la méditation

Outre le fait que la méditation permette de prendre du temps pour soi, c’est une pratique qui aide à se recentrer sur l’essentiel et à se libérer des pensées négatives qui nous empêchent de profiter pleinement de nos journées. La méditation permet par conséquent une meilleure adaptation à la situation de confinement actuelle.

Il est aussi prouvé par de nombreuses études que la pratique régulière de la méditation améliore le système immunitaire et ces bienfaits ne sont pas éphémères, mais subsistent plusieurs mois.