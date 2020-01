Exceltur dit que 2019 s’est terminée avec le plus grand volume d’activité touristique de l’histoire de l’Espagne | Les entreprises

L’Alliance pour l’excellence touristique, Exceltur, a assuré que 2019 s’est conclue avec le plus grand volume d’activité touristique de l’histoire de l’Espagne, avec 153 000 millions d’euros, 1,5% de plus, Cela a permis d’améliorer les résultats de l’entreprise et de maintenir la capacité de création d’emplois, qui a rebondi de 3,5%, avec 64 851 membres supplémentaires.

Selon les prévisions de Exceltur présenté ce mercredi par son vice-président exécutif, José Luis Zoreda, pour cette année le “refroidissement” du taux de croissance du PIB du tourisme se poursuivra, avec un taux de 1,5%, reliant trois années de performances inférieures à celles attendues pour l’économie espagnole.

Les ventes des entreprises touristiques ont augmenté de 3,5% en 2019 et ont atteint 3,3%, bien qu’il existe de plus en plus de différences en faveur des entreprises et des destinations qui ont investi pour améliorer leur offre et celles situées dans les destinations urbain, plus favorisé par la demande que les vacanciers.

Au cours de cet exercice, les entrepreneurs touristiques espagnols s’attendent à un rebond de 3,1% de leurs résultats et de 3,9% des ventes, avec une légère reprise des prix de 3% et une création d’emplois plus modérée de 2 , 3%.

Cependant, ces attentes en matière d’emploi “pourraient être affectées car tout renversement de la réforme du travail pourrait en résulter, ce qui entraînerait une moindre flexibilité sur le marché du travail et de nouvelles augmentations des coûts de main-d’œuvre”, a déclaré Zoreda.

En 2019, la demande nationale a été un exercice de croissance de l’activité touristique, malgré son affaiblissement “notable” au dernier trimestre

Cependant, il existe un modèle de comportement positif qui entraîne l’impact économique plus important du tourisme étranger en Espagne, avec une augmentation de 3,3% des revenus en raison d’une amélioration de 6,1% des dépenses quotidiennes moyennes, jusqu’à 110 euros, a ajouté.

Cela s’explique par l’effort d’investissement dans l’ouverture, la rénovation et le repositionnement des établissements privés et l’amélioration des espaces urbains, l’arrivée des touristes des marchés longue distance et le retour progressif vers les pays concurrents des segments de touristes soleil et plage plus sensibles aux prix .

Les entreprises de loisirs, principalement les musées et monuments et parcs de loisirs, enregistrent une hausse des résultats plus importante, de 6%, suivi des transports, de 5,1%; Tour-opérateurs espagnols, 4,5% et hôtels urbain, 4,3%.

Sur le pôle opposé, il y a les hôtels sur la côte, qui a subi une baisse de 0,7%, et les sociétés de location de voitures, qui sont restées, avec une légère augmentation de 0,4%.

Les destinations où les meilleurs résultats commerciaux se sont produits en 2019 ont été urbaines et intérieures, avec Madrid en tête (+ 6,1%), suivie par la Navarre, la Castille et León, l’Estrémadure et l’Aragon.

Les zones ensoleillées et balnéaires ont eu de moins bons résultats, notamment aux Canaries, avec une baisse de 7%, affectée par la baisse de la demande étrangère, à la fois sous l’effet de la reprise de la concurrence des pays de la Méditerranée orientale et de la Faillite de Thomas Cook et connectivité aérienne globale à la baisse.

La Catalogne, dirigée par Barcelone, a connu une amélioration de ses résultats “un peu plus modestes” de 4,3%, les nouveaux épisodes d’instabilité survenus en octobre ayant rapidement limité le taux de reprise enregistré en 2019.