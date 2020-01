Un “excité” Leo Campana a commencé à rentrer en Colombie pour rejoindre l’équipe équatorienne des moins de 23 ans jouée par les pré-olympiques sud-américains, après avoir signé mardi un contrat avec les Loups d’Angleterre.

“Je suis très heureux du pas que j’ai fait, impatient d’être dans ce stade et de jouer et jouer”, a-t-il déclaré à Efe Campana depuis l’avion qui le conduira dans les prochaines heures à Bogota et de là à Pereira.