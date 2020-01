Exécuteur testamentaire de Casemiro, City toujours en fête, Haaland éblouit, bigoleador CR7 | Sports

Le double du Casemiro brésilien, de plus en plus irremplaçable au Real Madrid, les “ crevaisons ” de Manchester City, qui a presque livré le Premier ministre, et l’Inter Milan, qui permet à la Juventus Turin du bigoleador CR7 de mettre des “ terres entre les deux ” », et la confirmation que le jeune norvégien Erling Braut Haaland, auteur d’un triplé lors de ses débuts en championnat avec le Borussia Dortmund, se démarque lors du week-end de football du Vieux Continent.

LIVERPOOL TOUJOURS IMPLACABLE, LA VILLE DE GUARDIOLA PROLONGE SON PARTI