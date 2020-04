Exercices à la maison: Les quatre exercices de combustion des calories à faire à la maison en seulement cinq minutes

Perdre du poids etavoir un corps athlétique.Deux promesses qui sont souvent faites par quiconque a pris la sage décision de perdre ces kilos en trop et de mener une routine plus saine. De plus, ces dates sont pour beaucoup le moment idéal pour commencer à façonner le corps et à perdre du poids. Tout cela pour être prêt etse conformer à la redoutable “opération bikini”.La chose la plus difficile à perdre et à perdre du poids estsavoir par où commencer, quoi manger et quel sport pratiquerpour que les résultats soient efficaces(Ici, nous vous montrons le tableau final des exercices pour perdre du poids en 28 minutes et sans quitter la maison).

Avant de commencer une routine saine, vous devez savoir que le moment est venu d'arrêter de consommer certains aliments et boissons et commencez à en ajouter d'autres à votre menu quotidien. Perdre du poids est loin d'avoir faim et de manger la même chose en routine. Il existe plusieurs menus délicieux qui vous satisferont et vous aideront à perdre du poids grâce à son faible indice calorique.

L'exercice c'est aussi important que de bien manger. À partir du compte officiel giangosfit, qui accumule plus de 200 000 followers, ils proposent une routine simple de seulement 5 minutes avec laquelle nous pouvons brûler jusqu'à 100 calories.

Lepremier exerciceest d’effectuer 40 répétitions de jumping jacks. Un exercice aérobie et fondamental pourréduire la graisse abdominale et oblique.

LeLa prochaine étape consiste à effectuer 30 répétitions des abdominaux.Avec cet exercice, vous pouvez obtenir un ventre plat.

Letroisième étapeconsiste à effectuer 20 répétitions de squats avec votre propre poids.

Enfin, ils recommandenteffectuer 10 répétitions de pompes.

Aveccette routine simple, qui ne vous prendra que quelques minuteset que vous pouvez faire avant de quitter la maison ou juste au coin de la rue, vous pouvez brûler les graisses en quelques minutes.

