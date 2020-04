Expelliarmus à l’ennui! JK Rowling lance la plateforme «Harry Potter à la maison» pour les enfants en quarantaine

(.) – Le monde sorcier s’agrandit.

L’auteur de “Harry Potter”, JK Rowling, a lancé une plateforme en ligne pour informer et divertir les enfants pendant la pandémie de coronavirus.

“Harry Potter à la maison” rassemble un certain nombre de ressources liées à la franchise internationale, y compris l’accès gratuit à la version livre audio du premier livre de la série.

“Harry Potter et la pierre philosophale” a été ajouté à la bibliothèque de livres gratuits d’Audible dans le cadre de son partenariat avec la plate-forme, le rendant immédiatement disponible gratuitement, dans plusieurs langues, et sans nécessiter un abonnement au service de livres audio d’Amazon.

Les autres caractéristiques du centre sont des articles, des puzzles et des vidéos mis à disposition par les éditeurs Bloomsbury et Scholastic.

“Les parents, les enseignants et les soignants qui travaillent pour divertir et intéresser les enfants pendant que nous sommes enfermés peuvent avoir besoin d’un peu de magie”, a déclaré Rowling en annonçant le lancement.

“Depuis plus de vingt ans, Poudlard a été une évasion pour tous les lecteurs et fans, jeunes et moins jeunes”, a ajouté les organisateurs du site Web dans un article présentant la plateforme.

“Pendant les périodes étranges dans lesquelles nous sommes maintenant, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à Poudlard, où vous trouverez un havre de paix pour vous, votre famille et ceux dont vous vous souciez.”

La pandémie de coronavirus a fermé des écoles et des lieux de travail et confiné des centaines de millions de personnes dans le monde à leur domicile, a déclenché une utilisation accrue d’Internet et un intérêt accru pour un certain nombre d’outils en ligne.

Rowling avait précédemment annoncé qu’elle assouplissait les autorisations de copyright entourant la série “Harry Potter”, permettant aux enseignants de poster des vidéos d’eux-mêmes en train de lire les livres à haute voix à leurs élèves.

