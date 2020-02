Explication de la décision de l’OMS de ne pas déclarer d’urgence sanitaire mondiale

Tom Solomon, Université de Liverpool pour The Conversation

La décision de l’Organisation mondiale de la santé de ne pas déclarer la nouvelle flambée de coronavirus en Chine une urgence de santé publique de portée internationale, ou USPPI, en surprendra beaucoup. Le nombre de cas et de décès signalés double tous les deux jours, et des patients ont maintenant été signalés dans de nombreux pays asiatiques, ainsi qu’au Moyen-Orient, en Europe, en Australie et aux États-Unis.

Vous vous demandez peut-être à quel point les choses doivent aller mal avant que cela ne soit considéré comme une urgence mondiale de santé publique. Mais de telles déclarations de l’OMS ne sont pas prises à la légère, comme l’a expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lors de la conférence de presse.

Le concept de déclaration des urgences mondiales de santé publique par l’OMS est apparu pour la première fois après l’épidémie de coronavirus de Sars en 2003. Comme pour l’épidémie actuelle, elle a commencé sur un marché d’animaux vivants où la propagation d’excréments infectés vers l’homme a permis au virus de franchir la barrière des espèces. Mais contrairement à la situation actuelle, l’épidémie de Sars a augmenté pendant de nombreux mois en Chine avant que les autorités reconnaissent avoir un problème. Au moment où l’épidémie de Sars a été maîtrisée, il y avait plus de 8 000 cas et 700 décès dans 37 pays.

L’OMS a décidé que la déclaration d’une USPPI, introduite dans le cadre du Règlement sanitaire international de 2005, aiderait à gérer ces situations.

Auparavant, en vertu d’une législation vieille de 150 ans, le choléra, la peste et la fièvre jaune étaient endigués par la quarantaine et les embargos aux frontières d’un pays. Le cadre juridique de 2005 vise à contenir une flambée à sa source, en mettant l’accent sur la préparation. Elle exige des pays qu’ils maintiennent les «capacités essentielles» nécessaires, telles que la capacité de diagnostiquer les infections et d’isoler les patients infectés. Et plutôt que de pouvoir uniquement déclarer des maladies connues spécifiques, ils peuvent signaler des schémas de santé publique inhabituels, par exemple une augmentation inattendue du nombre de patients présentant des symptômes respiratoires graves.

Une USPPI est déclarée lorsqu’il y a «un événement extraordinaire qui est déterminé… comme constituant un risque pour la santé publique pour d’autres États par la propagation internationale de la maladie». Une telle déclaration augmente le niveau de soutien international, renforce les efforts diplomatiques et la sécurité, et met plus d’argent à la disposition des équipes d’intervention.

La raison de la prudence est que déclarer une urgence mondiale de santé publique peut inutilement affecter le commerce et le tourisme et impliquer qu’un pays ne peut pas contrôler la maladie par lui-même. Mais étant donné la réponse chinoise de la mise en quarantaine de 41 millions de personnes dans 13 villes, cela ne semble guère être une considération ici.

À ce jour, l’OMS a déclaré cinq de ces urgences de santé publique: la pandémie de grippe porcine H1N1 de 2009, une déclaration de 2014 suite à la résurgence du poliovirus sauvage, l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest de 2014, l’urgence Zika de 2015-2016 et , après de longues délibérations, l’épidémie d’Ebola en 2018-19 au Kivu.

Comme l’a souligné Tedros, même sans la déclaration d’une USPPI, il existe déjà une réponse sanitaire internationale coordonnée à l’épidémie actuelle de coronavirus. Et à certains égards, cela ressemble à une réponse de santé publique modèle avec une action concertée en cours. Les Chinois n’ont pas tardé à signaler l’épidémie à Wuhan et à partager toutes les informations dont ils disposent.

Cette publication précoce des données a permis aux modélisateurs de prédire que le nombre total infecté est déjà probablement des milliers. Les scientifiques chinois ont rapidement séquencé le nouveau virus pour déterminer sa constitution génétique. Leur publication immédiate de ces informations a permis à d’autres personnes dans le monde de développer leurs propres tests de diagnostic.

Les mesures de quarantaine des autorités chinoises soulignent leur détermination à faire tout leur possible pour contrôler la propagation. Il n’est pas certain qu’il soit possible d’isoler autant de personnes et si, à ce stade, cela aidera à contrôler l’épidémie.

Au Royaume-Uni et dans d’autres pays, les passagers des vols en provenance directe de Wuhan ont été soumis à un examen de santé et ont reçu des informations sur les mesures à prendre en cas de malaise. Ces vols ont maintenant cessé, mais ces mesures pourraient devoir être étendues aux vols en provenance d’autres parties de la Chine.

Questions sans réponse

Toutefois, plusieurs questions restent sans réponse, dont certaines seront essentielles aux futures délibérations de l’OMS sur une déclaration d’USPPI au cours des prochaines semaines.

Il est clair que la transmission interhumaine se produit – l’infection s’est propagée des patients aux agents de santé et à d’autres contacts étroits. Ce qui n’est pas encore clair, c’est à quel point le virus est infectieux. Quelle sera la transmission continue du deuxième patient aux troisième, quatrième et cinquième contacts? Et les gens peuvent-ils propager le virus avant même d’avoir des symptômes?

Les scientifiques utilisent le terme Ro pour décrire la facilité avec laquelle un virus se propage, et plus il est élevé, plus les chances de propagation de l’épidémie se multiplient et plus rapidement. La gravité de la maladie est également importante. Au 26 janvier, 56 (2,8%) des 2 014 cas confirmés étaient décédés. Pour le coronavirus Sars, le taux de létalité était de près de 10%.

Si le nouveau coronavirus se propage rapidement mais a un faible taux de létalité, il y aura moins d’inquiétude.

Des scientifiques chinois effectuent des tests pour déterminer lequel des animaux du «marché humide» de Wuhan aurait pu être la source. Il y aura également des questions sur le respect des réglementations visant à assurer la sécurité des humains. Après l’épidémie de 2003, des règles temporaires ont été imposées pour arrêter la vente d’animaux exotiques, tels que les civettes, qui transmettent le coronavirus Sars. Mais les marchés humides, qui sont généralement des espaces surpeuplés vendant de la volaille vivante et d’autres animaux, sont populaires auprès des acheteurs en Asie.

Environ 600 personnes meurent chaque année au Royaume-Uni de la grippe seulement, et dans le monde, il y a des centaines de milliers de morts. Ainsi, bien que l’émergence d’un nouveau virus soit toujours alarmante, la réponse actuelle des responsables de la santé publique et des scientifiques en Chine et dans le monde, qui intègre tout ce que nous avons appris depuis Sars, devrait rassurer le public, que l’OMS soit ou non finalement déclarer cela une urgence de santé publique mondiale.

Tom Solomon, directeur de l’unité de recherche sur la protection de la santé dans les infections émergentes et zoonotiques de l’Institut national de recherche en santé (NIHR) et professeur de neurologie, Institut des infections et de la santé mondiale, Université de Liverpool

Cet article est republié de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.