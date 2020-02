EXPO MANUFACTURA 2020 propose une première journée d’activités de premier niveau pour les participants | Communications | Édition Amérique

L’innovation dans le domaine des expositions, les événements majeurs, les conférences et les histoires de réussite ont été les activités les plus remarquables d’EXPO MANUFACTURAÒ 2020.

Des participants de différents pays se sont réunis lors de l’événement pour découvrir les solutions les plus innovantes de l’industrie 4.0

Monterrey, Nuevo León, le 11 février 2020. Avec un succès total, la première journée d’EXPO MANUFACTURAÒ 2020 s’est déroulée dans les installations de Cintermex à Monterrey, Nuevo León.

Plus de 350 exposants, conférences, conférences, histoires de réussite, pavillons et domaines de solutions tels que: Pavillon des dispositifs médicaux soutenu par Baja´s Medical Device Cluster; Experience Pavilion for Technology, Manufacturing and Solutions (ETMS), présenté par l’Association for Manufacturing Technology and Solutions; Pavillon en plastique et moulage, idéal pour ceux qui cherchent à étendre les avantages du plastique; Pavillon Automatisation et Robotique, soutenu par l’Association for Advancing Automation México (A3) et le Espace Solutions Fabrication additiveainsi que Pavillons internationaux des États-Unis et du Canada, ont été les principaux ingrédients de cette première étape.

Au cours de l’EXPO, les participants ont eu l’occasion de participer à diverses activités, telles que le panneau de transformation numérique et la connectivité aux usines intelligentes, composé d’experts Sergio Bautista, directeur de la robotique et de l’automatisation chez ABB Mexico; Armando Ramírez, responsable de FESTO Didactics au Mexique et Carlos Barberena, leader de l’IoT / Réalité Augmentée pour PTC Amérique Latine, qui ont convenu que pour réaliser une véritable transformation et automatisation des usines du futur il faut associer les machines aux capacités des par une formation et une utilisation constantes des investissements dans le secteur.

«Nous vivons un changement fort et perturbateur. Il est toujours essentiel que nous continuions à préparer les ressources humaines, en particulier les techniciens, qui ajoutent une grande force au Mexique », a déclaré Armado Ramírez, chef de Didactic FESTO au Mexique.

Pour sa part, Sergio Bautista, directeur de la robotique et de l’automatisation chez ABB Mexico, a déclaré: «Ce que nous avons remarqué, c’est que la machine est inutile si la capacité de la personne n’est pas associée. D’un autre côté, donner des capacités numériques à la machine doit augmenter les capacités humaines. Maintenant, les emplois doivent être plus attrayants qu’ils ne l’étaient il y a 20 ans pour les natifs du numérique, qui font partie des personnes qui travaillent actuellement dans l’industrie. La solution est l’orientation vers la connectivité entre la machine et l’homme ».

Enfin, Carlos Barberena, Leader IoT / Réalité Augmentée pour PTC a mentionné que «les entreprises qui se concentrent sur la qualité et la conformité, la maintenance et la fiabilité, les opérations de fabrication, la sécurité et l’environnement, ainsi que la livraison et le service, seront celles qui atteindront le plus faciliter la transformation numérique ».

Une autre activité qui a suscité un grand intérêt a été les soi-disant témoignages de réussite dans l’acquisition, la mise en œuvre et l’exploitation des technologies 4.0, où le premier cas était en charge de Miguel Ángel Alcaraz, partenaire de McKinsey, qui a commenté que, dans En 2018, McKinsey, en collaboration avec le World Economy Forum, a mené une étude sur 16 entreprises, appelées phares, pour servir d’exemple au niveau mondial de l’adoption des technologies industrielles 4.0, en tirant des conclusions intéressantes parmi lesquelles nous soulignons qu’au Mexique, nous allons une étape derrière les autres économies et l’un des défis est de combler le fossé technologique. »

Bruno Juanes, leader de l’industrie 4.0 et directeur de l’innovation, a également déclaré que Deloitte, en collaboration avec le Massachusetts Institute of Technology, avait réalisé une étude pour évaluer le degré d’adoption 4.0 dans les entreprises mondiales, avec laquelle ils ont obtenu des chiffres intéressants: 64 % des fabricants ont un engagement d’investissement au cours des 12 à 18 prochains mois, 46% reconnaissent avoir une vision claire de l’industrie 4.0 et seulement 13% rapportent des succès dans leur transformation numérique.

Bruno a conclu en commentant que Deloitte propose un parcours de transformation numérique composé de:

Imaginez: explorez les processus, détectez les opportunités, définissez les objectifs et décidez de l’approche.

Livrer: obtenir des projets pilotes pour produire des résultats.

Échelle: l’analyse financière va de pair avec l’analyse technique.

D’un autre côté, Carlos Zegarra, associé et leader du conseil en gestion au Mexique de PwC Advisory, a déclaré que lors du développement d’une dynamique avec une entreprise d’éclairage, ils ont réalisé qu’en cas de doute sur la mise en œuvre ou non de technologies émergentes, il est commode d’élever la conversation à un ton plus stratégique et, avant d’envisager la possibilité d’investir dans les technologies intelligentes, il est crucial de se demander ce qui est nécessaire de changer dans notre entreprise pour rester pertinent.

Dans le cadre des défis de la gestion des talents dans l’industrie 4.0, les panélistes Elsie Flores, directrice commerciale nationale de Manpower Group et Rogelio Soto, directeur général de Prodensa Human Resources Services, ont convenu que certains des défis les plus importants au Mexique sont :

Déterminer la bonne stratégie pour le personnel, former les employés, trouver les bons talents, être compétitif à l’ère numérique, attirer et retenir les talents et mener la transformation numérique

La manière dont les entreprises réagissent à la transformation numérique, compte tenu du fait que 75% des employeurs ont décidé d’investir dans l’amélioration des compétences du personnel dont ils disposent déjà, contre 38% qui l’ont fait en 2011 .

Enfin, dans le cadre du lancement de l’Association au Mexique de la fabrication additive et de la technologie 3D, Omar Eduardo López, directeur général, a mentionné que l’initiative est née après avoir réalisé qu’au Mexique, nous avons une base de fabrication bien établie, mais nous ne sommes pas préparés pour la 4e révolution industrielle. Il y a un manque évident de connaissances sur la technologie 3D et, par conséquent, elle n’est pas utilisée en faveur des entreprises. L’objectif de l’Association est de promouvoir le développement économique au Mexique et d’accélérer sa transition vers l’ère numérique, en rendant la technologie accessible à tous.

Il est important de souligner qu’aujourd’hui, plusieurs présentations commerciales ont eu lieu: Cluster Low Medical Devices: 30 industries de dispositifs médicaux «Allié dans votre développement; OPERA: le système MES pour l’usine numérique; ABB: solutions compactes et collaboratives pour l’industrie avec des robots ABB et, enfin, AVSHMEIR CAD: fabrication additive et reverse engineering, toutes fournissant des solutions affirmées.

EXPO MANUFACTURAÒ 2020 est un événement qui définit une tendance et, de la voix d’experts, définit un panorama de la situation actuelle et future de l’Industrie 4.0 au Mexique.

Horaires: Conférences 9h – 17h Exposition 13h – 20h

