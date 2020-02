F1 met le cap sur l’Australie après une pré-saison dominée par Mercedes | Sports

La pré-saison de Formule 1 s’est conclue vendredi, après deux semaines de travail sur le circuit de Barcelone-Catalogne, où une année de plus Mercedes part pour la première course de la Coupe du monde, le Grand Prix d’Australie, avec les tâches accomplies et avec la vitole de favori, ce cours, pour remporter le septième titre mondial suivi.

Après six jours de répétitions, étalées sur deux semaines, Mercedes termine en forme et Ferrari révèle que ce qui a été vu à Barcelone est ce que l’équipe italienne proposera à Melbourne le 15 mars, car cela ne cache rien, comme le garantit ce Vendredi à Montmeló le chef d’équipe, Mattia Binotto.